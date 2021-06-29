В среду, 30 июня, в Украине у западных областей Украины разляжется линия сходимости, зона встречи воздушных потоков.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Линия сходимости - это линия воздушных потоков, которые сходятся или вливаются или в одну точку, или в одну линию. Еще говорят на такое - конвергенция", - рассказывает синоптик, добавив, что вдоль таких линий часто сгущаются тучи Cumulonimbus или кучево-дождевые.

По словам Диденко, именно в таких местах льют дожди и гремят грозы с различными сопутствующими явлениями типа шквалов, града и даже смерчей.

В частности, 30 июня, в заключительный день дебютного летнего месяца, кратковременные дожди с грозами ожидаются в западных областях Украины. Вечером осадки усилятся и распространятся в Винницкую и Житомирскую область, а также Кропивницкий с районами, Одесскую, Николаевскую и Херсонскую.

Помимо этого, грозовые дожди пройдут завтра днем ​​на северо-востоке Украины. Регионы, не попавшие в этот перечень будут находиться в сухой погоде.

"Температура воздуха в течение дня в большинстве областей Украины будет колебаться в пределах +25...+30 градусов. Лето, как лето. В Киеве 30-го июня дождя не будет, днем ​​ожидается около 28 градусов. Июль в Украине начнется теплой погодой с периодическими грозовыми дождями", - добавила синоптик.

Скриншот: facebook.com/tala.didenko

Ранее "Страна" сообщала, что рабочая неделя в Украине начинается с грозовых дождей и жары до +31. Осадки во вторник ожидаются в восточных и северных областях. Благодаря этому в этих регионах жарко сегодня не будет.

Также напомним, что сегодня в Украине сохранится жара, которую разбавят грозовые дожди. В Киеве - ночью без осадков, днём небольшие кратковременные дожди.