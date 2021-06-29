Под поезд сообщением Одесса-Харьков-Днепр бросился мужчина. Из-за этого состав был задержан почти на четыре часа. Инцидент произошел на участке между Херсоном и Николаевом в понедельник, 28 июня, около 20:20. Как сообщили в "Укрзализныце", неизвестный мужчина лег на рельсы прямо перед приближающимся поездом, машинист применил экстренное торможение, но это не спасло жизнь лежащему на рельсах.

"28 июня в 20:22 поезд №252 сообщением Одесса-Харьков применил экстренное торможение, чтобы предотвратить наезд на мужчину, который вышел и лег на рельсы, не реагируя на предупредительные звуковые сигналы. К сожалению, предупредить наезд не удалось, мужчина погиб", - говорится в сообщении.

На место ЧП прибыла скорая помощь, но медикам оставалось лишь констатировать смерть мужчины. Затем приехали правоохранители. В результате разбирательст пассажирский состав около четырех часов простоял в поле.

"Задержка поезда №252 составила 3 часа 35 минут. Также из-за данного события задержался поезд №298 сообщением Николаев-Киев - на 1,5 часа", - добавили В Укрзализнице.

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