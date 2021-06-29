В Черниговской области, где удар молнии сжег жилой дом, в результате столкновения легкового автомобиля и маршрутного автобуса пострадали десять человек.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции региона на своем сайте во вторник, 29 июня.

В частности, данная авария произошла 28 июня на 91 км автомобильной дороги Киев-Чернигов-Новые Яриловичи возле остановки села Лемеши.

"25-летний водитель легкового автомобиля Опель Вектра двигался в направлении Чернигова, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом под управлением 41-летнего жителя Борзны", - установила полиция, добавив, что в результате ДТП пострадали десять человек.

По данным правоохранителей, маршрутный автобус сообщением Борзна-Киев перевозил 19 пассажиров.

Водитель легковушки получил тяжелые травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение Козелецкой центральной районной больницы. Причины аварии выясняет следствие. Изъят видеорегистратор. По факту ДТП полиция открыла уголовное производство.

Фото: cn.npu.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что под Днепром микроавтобус попал в смертельное ДТП. Двое пассажиров микроавтобуса погибли на месте аварии, водитель и 21-летняя пассажирка автомобиля "ВАЗ", а также шесть пассажиров Mercedes получили телесные повреждения.

Также напомним, что в Черкассах из-за вылетевшего на встречку авто произошло смертельное ДТП. В результате столкновения погибли три человека.