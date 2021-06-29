Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект 3711-д о судебной реформе, где ключевой нормой является решающий голос иностранных специалистов при назначении судей.

Соответствующее решение на заседании во вторник, 29 июня, народные депутаты поддержали 293 голосами "за".

Фракция "Слуга народа" дала 217 голосов, "Европейская солидарность" - 22, "За будущее" - 13, "Голос" - 15, "Доверие" - 19, внефракционные 7.

Согласно принятому Радой законопроекту, Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) должна состоять из шестнадцати членов. Восемь из них будут назначаться из числа судей или судей в отставке. Проект закона также предусматривает, что ВККС считается полномочной при условии назначения в ее состав не менее одиннадцати членов.

Народные депутаты поддержали поправку №453, которая соответствует рекомендациям Венецианской комиссии - согласно ей, первый состав Конкурсной комиссии по вопросам добродетели начинает работу при условии назначения не менее четырех ее членов. Из них двое будут предложены международными организациями, которые последние пять лет предоставляют Украине техническую помощь в сфере судебной реформы или предотвращения и противодействия коррупции.

Решение первого состава считается принятым, если за него проголосуют не менее четырех ее членов, включая предложенными международными организациями. В случае одинакового количества голосов "за" и "против," голоса трех членов Конкурсной комиссии, из которых двое предложенные международными организациями, является решающими.

Также правка предусматривает, что для поддержки деятельности первого состава Конкурсной комиссии и работы ее членов, можно привлекать дополнительных экспертов и специалистов, предложенных на ее запрос международными организациями.

Финансировать деятельность таких экспертов и специалистов будут соответствующие международные и иностранные организации. Такие эксперты и специалисты получат доступ ко всем документам и информации, связанной с проведением конкурса на должность члена ВККС.

При этом парламент отклонил правку №197, в которой говорилось о том, что собеседования с отобранными кандидатами, определение перечня кандидатов, отвечающих критерию добропорядочности и больше всего соответствующих критерию профессиональной компетентности происходили бы из расчета один кандидат на каждую вакантную должность члена ВККС.

Представители партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" за этот законопроект, как и анонсировал сопредседатель фракции Юрий Бойко, не голосовали.

Ранее мы писали, что для выдаче Украине траншей МВФ требует вернуть в законодательство норму, согласно которой в отборе членов Высшего совета правосудия (ВСП) должны участвовать международные эксперты. Предположительно, эти лица будут делегированы США и странами ЕС.

Также "Страна" подробно анализировала, как повлияет данный законопроект на судебную реформу Украины.