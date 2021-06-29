Конституционный суд Южно-Африканской Республики приговорил бывшего президента государства Джейкоба Зуму к 15 месяцем тюрьмы за неуважение к суду. В течение пяти дней он должен самостоятельно прийти в полицию, иначе будет выдан орден на его арест.

Об этом сообщает ВВС.

Высший суд ЮАР вынес приговор о тюремном заключении за неуважение к суду после того, как Зума не явился на расследование по делу о коррупции. Экс-президент ЮАР один раз пришел на следствие по делу о "захвате государства", но впоследствии отказывался являться.

Бывший президент не явился в суд для заслушивания решения большинства и неоднократно заявлял, что стал жертвой гигантского политического заговора. В другом юридическом деле Зума не признал себя виновным в прошлом месяце в судебном процессе по делу о коррупции, связанном с сделкой 1990-х годов на поставку оружия на 5 миллиардов долларов.

Зума управлял ЮАР с 2009 по 2018 год. Он является фигурантом ряда дел, связанных с коррупцией, взяточничеством, мошенничеством и оказанием преференций.

Напомним, экс-президента Кыргызстана Атамбаева осудили на 11 лет и два месяца по делу о незаконном освобождении криминального авторитета. Однако потом ему отменили приговор.

Также сообщалось, что бывшего президента Франции Николя Саркози суд приговорил к трем годам тюрьмы, его обвиняли в коррупции и прослушивании телефонных разговоров.