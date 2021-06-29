Министр образования Сергей Шкарлет объяснил, почему в этом году каждый третий абитуриент провалил математику на ВНО.

В Минобразования не считают, что тесты по математике были слишком сложными для украинских учеников. Не повлияло на них и дистанционное образование, уверен министр.

"Задания, которые вызывали наиболее резонансный характер и впечатления на сессии по математике в этом году - это задания уровня 6-7 класса. Нужно сказать, что пандемия никаким образом не влияет на знания по математике за 6-7 класс", - объяснил Шкарлет.

По его версии, в провальном тестировании повинен тренд на более гуманитарное образование. И общее падение роли точных наук для украинцев.

"Год от года результаты ВНО различаются. В этому году хуже математика, но при этом намного выше результаты по украинскому языку и литературе, а также английскому языку. Возможно, это общественный запрос, возможно меняется направленность, а возможно более гуманитарное образование у этого поколения", - заявил Шкарлет.

Тем не менее, убирать математику из списка обязательных предметов на ВНО не планируют, заявил министр.

"То, что 30% абитуриентов не сдали математику, можно расценить как определённый существенный минус общества. Убирать математику из ВНО - это неразумный ход. Чтобы повысить уровень математических компетенций, их нужно развивать во всех сферах. Поэтому в следующем году МОН не собирается исключать математику из списка обязательных предметов на ВНО", - сказал Шкарлет, отвечая на вопрос "Страны" во время пресс-конференции 29 июня.

Ранее "Страна" анализировала, какие еще причины у математического провала на внешнем тестировании и что не так с преподаванием этого предмета в школах.

Также напомним, что в Минобразования назвали пороговый балл для поступления на бюджет в 2021 году. Кроме этого, как и в прошлом году, на ряд специальностей установлены дополнительные минимальные проходные баллы.