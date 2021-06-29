В понедельник, 28 июня, полиция Афин сообщила об обнаружении картины Пабло Пикассо "Голова женщины" и произведения нидерландского художника Пита Мондриана, похищенных из художественной галереи в Греции в 2012 году.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Обе картины похитили девять лет назад из Национальной галереи Афин. Тогда преступники попытались вынести еще одну картину Модриана, однако потеряли ее во время побега. С тех пор поиски картин не прекращались. Недавно полиция Греции заявляла, что, по их данным, картины все еще находятся на территории страны.

По данным журналистов, картины нашли в тайнике в окрестностях Афин и задержали одного человека по подозрению в их похищении. Он является гражданином Греции. Полиция пообещала сообщить больше деталей этой операции в ближайшее время.

В агентстве напомнили, что Пикассо лично подарил свою картину галерее в 1949 году.

Напомним, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков задекларировал за 2018 год одну из работ Пабло Пикассо.

Также мы писали, что в мае этого года картина великого художника "Женщина, сидящая у окна" ("Мария-Тереза") была продана на аукционе в Нью-Йорке за $103,4 млн.