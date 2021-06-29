На заседании во вторник, 29 июня, Верховная Рада поддержала важную правку к законопроекту о судоустройстве. Она касается решающего голоса иностранцев при формировании Высшей квалификационной комиссии судей.

В соответствии с принятой правкой, решение конкурсной комиссии принимается, если будет четыре голоса, из которых два - это голоса международных экспертов. Эта поправка означает решающий голос иностранцев или ставленников западных структур при формировании Высшей квалификационной комиссии судей. За нее выступили 255 нардепов.

Изначально эта правка была отклонена комитетом. Но в сессионном зале автор поправки Анастасия Радина призвала депутатов поддержать ее, чтобы "учесть ключевую рекомендацию Венецианской комиссии, и сформировать независимую ВККС".

Комитет также призвал поддержать эту поправку. После этого Разумков объявил голосование, и, что важно, без своей коронной фразы "прошу поддержать и голосовать". Он только отметил, что "позицию комитета вы слышали".

Напомним, "Страна" подробно писала о том, как Запад хочет взять под контроль судебную систему Украины.

Также мы сообщали, что отдать западным экспертам контроль за назначениями судей, глав САП и НАБУ требуют ЕС и США.