Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не только анонсировал подготовку новых антироссийских санкций, но и признал Россию крупным игроком на мировой арене, с которым в любом случае придется взаимодействовать.

Об этом Боррель написал в своем еженедельном блоге.

"Россия при президенте Путине дистанцировалась от Европы путем сознательного выбора политики как дома, так и за рубежом. Мы хотели бы, чтобы этот выбор был другим, но мы должны исходить из этой реальности и возможности того, что отношения между ЕС и Россией могут даже ухудшиться. В то же время мы живем на одном континенте с Россией, и она остается жизненно важным игроком на многих фронтах. Поэтому у нас нет альтернативы, кроме как выработать принципиальный, сбалансированный и стратегический подход", - констатировал Боррель.

По его словам, Европейская комиссия предложила развивать политику в отношении с Россией по трем направлениям: отталкивать, сдерживать и вовлекать. В первую очередь, по словам главы Евродипломатии, нужно "противодействовать преднамеренным нарушениям международного права Россией в наших государствах-членах и в наших соседях и продолжать выступать в защиту демократических ценностей".

"Мы должны продолжать поддерживать Украину и ее территориальную целостность, суверенитет и независимость. Это включает в себя продолжение призывов к России взять на себя ответственность и выполнить Минские договоренности. Мы также будем продолжать оказывать давление на Россию в связи с ее отказом сотрудничать с международными усилиями по обеспечению справедливости для жертв крушения самолета MH17 над Украиной", - сказано в сообщении.

Кроме того, по словам Борреля, нужно "сдерживать попытки России подорвать ЕС", сделав Евросоюз более крепким и сплоченным. Решения, принятые в Брюсселе должны соблюдаться, иначе "сильная позиция Европейского Союза по отношению к России останется пустой оболочкой".

"Мы должны полностью обеспечить соблюдение законодательства ЕС для противодействия преступности, исходящей из России, включая кибератаки, в тесном сотрудничестве с партнерами-единомышленниками", - написал председатель Европарламента.

В то же время, Боррель отметил и важность взаимодействия с Россией, как в вопросах стран, где поставлены на карту интересы Союза, так и в вопросах изменения климата и общественного здравоохранения.

"Последний столп наших отношений с Россией: взаимодействие. Нравится вам это или нет, но Россия является крупным игроком на мировой арене, и она увеличила свое политическое присутствие во многих частях мира, в том числе в странах, где на карту поставлены интересы ЕС: Ливия, Афганистан, Нагорный Карабах и Сирия являются яркими примерами. Я также думаю о СВПД по Ирану, участником которого является Россия и который мы должны вернуть в нужное русло", - написал Боррель.

По его словам, в целом выводы Совета Европы задают четкое направление отношений с Россией: придерживаться твердой позиции по существу при сохранении необходимости поддерживать открытые каналы связи.

"В конечном итоге Россия - наш самый большой сосед. Он никуда не денется, и маловероятно, что в ближайшем будущем произойдут политические изменения, которые приведут к существенному изменению модели своего поведения. ЕС должен учесть это и разработать политику, которая позволит достичь той или иной формы сожительства, защищая наши интересы и ценности и останавливая динамику эскалации", - резюмировал Боррель.

Напомним, лидеры Евросоюза приняли решение о продлении антироссийских экономических санкций, которые действуют уже семь лет.

Также сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости поиска прямых контактов с Россией.