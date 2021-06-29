В Греции молодым людям до 26 лет, которые получили первую дозу вакцины от коронавируса, власти будут выдавать по 150 евро (около 4 883 грн - Ред.). Эти деньги можно будет потратить на оплату туристических услуг, а также билеты в учреждения культуры.

Об этом со ссылкой на заявление премьер-министра страны Кириакоса Мицотакиса сообщает Associated Press.

Программа начнет действовать с 15 июля. После получения первой дозы вакцины молодые греки смогут получить деньги на специальные электронные кошельки.

"Мы надеемся, что молодые люди воспользуются этой возможностью. Государство благодарит вас за то, что вы действуете ответственно и делаете то, что, я уверен, вы бы в любом случае сделали", - сказал Мицотакис.

По словам министра по цифровой политике страны Кириакоса Пьеракакиса, проект цифрового кошелька с выплатой в 150 евро за вакцинацию сфокусирован именно на индустрии развлечений и туризме.

"Эту карту будут принимать не везде будет принята. Ее можно будет использовать для покупки авиа-, паромных и железнодорожных билетов, для аренды автомобилей, кемпингов, туристических услуг, оплаты билетов в кино, театр, на музыкальные и танцевальные представления, в музеи, на археологические раскопки и т.д.", - сообщил Пьеракакис.

Кроме того, в стране изучают юридические аспекты того, как можно сделать вакцинацию обязательной для отдельной категории граждан, в частности, для сотрудников домов престарелых.

Напомним, недавно в Греции отменили ношение медицинских масок на улице и комендантский час.

Также мы писали о том, что Греция ужесточила правила въезда для туристов из России.