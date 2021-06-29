НАПК направило в суд протоколы в отношении восьми нардепов и мэров городов. Список

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) за две недели составило и направило в суд 99 административных протоколов, составленных, в том числе, и против действующих народных депутатов, а также мэров городов.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства во вторник, 29 июня.

Протоколы составлены в отношении четырех действующих народных депутатов:

Илья Кива ("Оппозиционная платформа - За жизнь") - по факту обращения в Государственное бюро расследований по вопросу, который касался его личного интереса (1 протокол).





Артем Нагаевский ("Слуга народа") - по факту депутатского обращения в министерство внутренних дел по вопросу, который также касался его личного интереса (2 протокола).





Максим Гузенко ("Слуга народа") - по данным НАПК, в 2020 году получил от юридического лица подарок в виде целого комплекса услуг, цена за которые превышает прожиточный минимум для трудоспособных лиц: проживание, авиаперелет, питание, услуги по конференции, экскурсионное обслуживание, транспортное обслуживание, страхование (1 протокол).





Иванна Климпуш-Цинцадзе ("Европейская солидарность") - во время пребывания в должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, получила в подарок авиаперелет, стоимость которого также превышает один прожиточный минимум для трудоспособных лиц. На основании этой информации также составлен один протокол.

Также протоколы составлены в отношении четырех мэров:

Андрей Балога, Мукачевский городской глава. Голосовал на заседании городского совета за проект решения об условиях оплаты труда городского головы (2 протокола).





Анатолий Кушнир, Жмеринский городской глава. Не сообщил о наличии у него реального конфликта интересов и совершил действия в условиях реального конфликта интересов, выписав себе премию (8 протоколов).





Владимир Коваленко, Новокаховский городской глава. Принял участие в рассмотрении проекта решения об условиях своей оплаты труда.





Наталья Баласинович, мэр Василькова. Принимала участие в рассмотрении и голосовании за проект решения об условиях оплаты труда городского главы.

По признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов составлен и направлен в суд 72 протокола в отношении следующих лиц:

Андрей Вознюк, заведующий сектором материально-технического обеспечения Государственного агентства автомобильных дорог Украины. Подписал и внес представление об установлении премий и надбавок за интенсивность труда самому себе (34 протокола)





Анна Юрченко, начальник управления международного сотрудничества и государственных закупок Государственного агентства автомобильных дорог Украины. Внесла предложений по установлению премии самой себе (4 протокола).

Андрей Онищук, заведующий сектора материально-технического обеспечения Государственного агентства автомобильных дорог Украины (в момент совершения правонарушения). Во время временного исполнения обязанностей Председателя Укравтодора премировал себя и других работников сектора материально-технического обеспечения.





Наталья Шумская, бывший начальник отдела правового обеспечения Государственного агентства автомобильных дорог Украины. Подписала и внесла представление об установлении премий и надбавок за интенсивность труда самой себе (2 протокола).





Роман Пруба, заместитель начальника управления-начальник отдела безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Новобугского межрайонного управления Главного управления Держпродспоживслужбы в Николаевской области. Подписал и внес представление об установлении премий и надбавок за интенсивность труда, самому себе (8 протоколов).





Александр Бондарь, начальник отдела государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Баштанского районного управления Главного управления Держпродспоживслужбы в Николаевской области. Сам себе установил премии и надбавки за интенсивность труда (2 протокола).





Людмила Ганус, заместитель начальника управления - начальник отдела безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Березанского межрайонного управления Главного управления Держпродспоживслужбы в Николаевской области. Подписала и внесла представление об установлении премий и надбавок за интенсивность труда самой себе (10 протоколов).

Из-за невыполнения законных требований НАПК был составлен протокол в отношении Марины Чернышевой, руководителя аппарата Киевской областной государственной администрации.

Также по признакам нарушения ограничения относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности было составлено 2 протокола в отношении первого заместителя начальника Управления Гоструда в Тернопольской области Сергея Буримы. Занимая должность первого заместителя, он входил в состав исполнительных органов предприятий, имеющих целью получение прибыли.

По признакам несвоевременного предоставления декларации без уважительных причин составлены 17 административных протоколов в отношении таких лиц:

Дмитрий Андронатий, бывший заведующий сектором семьи и молодежи Песчанской районной государственной администрации.





Татьяна Якимчук, заместитель начальника главного управления - начальник отдела Министерства юстиции Украины.





Юлия Клюшка, начальник отдела по делам семьи, молодежи и спорта управления образования, молодежи и спорта Збаражской районной государственной администрации.





Ольга Омельченко, бывший начальник отдела Министерства юстиции Украины.





Лариса Семеляк, бывший начальник архивного отдела Збаражской районной государственной администрации.





Виталий Шокало, следователь следственного отделения Криворожского районного отделения полиции Криворожского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.





Ольга Устименко, прокурор Генеральной прокуратуры Украины.





Олеся Стечишин, начальник Гусятинского районного отдела государственной регистрации актов гражданского состояния Юго-Западного межрегионального управления Министерства юстиции (г. Ивано-Франковск).





Татьяна Карпычева, бывший начальник Чигиринского районного отдела Государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Черкасской области.





Инна Миронова, старший следователь Главного управления Государственной фискальной службы в Луганской области.





Юлия Кириченко, бывший руководитель аппарата Шосткинского районной государственной администрации.





Анатолий Бердник, бывший начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Красноградской районной государственной администрации Харьковской области.





Николай Калачик, бывший следователь Главного управления Национальной полиции в Ровенской области.





Анна Германович, бывший следователь Каменского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.





Лариса Нестерук, следователь Луцкого районного управления полиции ГУ ЧП в Волынской области.





Владимир Литвинов, начальник отдела Государственной службы Украины по вопросам труда.





Зиновий Ткач, судья в отставке Тернопольского апелляционного суда.

По признакам несвоевременного уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии составлено два протокола в отношении таких лиц:

Виталий Власенко, бывший начальник управления Главного управления Государственной налоговой службы в Николаевской области.





Леонид Корчагин, начальник Главного управления Государственной налоговой службы в Николаевской области.

Из-за нарушения порядка представления финансовой отчетности политических партий были составлены три протокола в отношении представителей таких политсил:

"Независимость" (руководитель - Александр Савченко) (2 протокола).





"Национальная платформа" (руководитель - Екатерина Одарченко).

Напомним, ранее Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции начало проверку ряда народных депутатов как в порядке очередности, так и на основании мониторинга образа жизни.

В апреле этого года НАПК вызвало восемь руководителей политических партий и депутата от ОПЗЖ Вадима Рабиновича для дачи объяснений из-за нарушения закона "О предотвращении коррупции".