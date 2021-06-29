НАПК направило в суд протоколы в отношении восьми нардепов и мэров городов. Список
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) за две недели составило и направило в суд 99 административных протоколов, составленных, в том числе, и против действующих народных депутатов, а также мэров городов.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства во вторник, 29 июня.
Протоколы составлены в отношении четырех действующих народных депутатов:
- Илья Кива ("Оппозиционная платформа - За жизнь") - по факту обращения в Государственное бюро расследований по вопросу, который касался его личного интереса (1 протокол).
- Артем Нагаевский ("Слуга народа") - по факту депутатского обращения в министерство внутренних дел по вопросу, который также касался его личного интереса (2 протокола).
- Максим Гузенко ("Слуга народа") - по данным НАПК, в 2020 году получил от юридического лица подарок в виде целого комплекса услуг, цена за которые превышает прожиточный минимум для трудоспособных лиц: проживание, авиаперелет, питание, услуги по конференции, экскурсионное обслуживание, транспортное обслуживание, страхование (1 протокол).
- Иванна Климпуш-Цинцадзе ("Европейская солидарность") - во время пребывания в должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, получила в подарок авиаперелет, стоимость которого также превышает один прожиточный минимум для трудоспособных лиц. На основании этой информации также составлен один протокол.
Также протоколы составлены в отношении четырех мэров:
- Андрей Балога, Мукачевский городской глава. Голосовал на заседании городского совета за проект решения об условиях оплаты труда городского головы (2 протокола).
- Анатолий Кушнир, Жмеринский городской глава. Не сообщил о наличии у него реального конфликта интересов и совершил действия в условиях реального конфликта интересов, выписав себе премию (8 протоколов).
- Владимир Коваленко, Новокаховский городской глава. Принял участие в рассмотрении проекта решения об условиях своей оплаты труда.
- Наталья Баласинович, мэр Василькова. Принимала участие в рассмотрении и голосовании за проект решения об условиях оплаты труда городского главы.
По признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов составлен и направлен в суд 72 протокола в отношении следующих лиц:
- Андрей Вознюк, заведующий сектором материально-технического обеспечения Государственного агентства автомобильных дорог Украины. Подписал и внес представление об установлении премий и надбавок за интенсивность труда самому себе (34 протокола)
- Анна Юрченко, начальник управления международного сотрудничества и государственных закупок Государственного агентства автомобильных дорог Украины. Внесла предложений по установлению премии самой себе (4 протокола).
- Андрей Онищук, заведующий сектора материально-технического обеспечения Государственного агентства автомобильных дорог Украины (в момент совершения правонарушения). Во время временного исполнения обязанностей Председателя Укравтодора премировал себя и других работников сектора материально-технического обеспечения.
- Наталья Шумская, бывший начальник отдела правового обеспечения Государственного агентства автомобильных дорог Украины. Подписала и внесла представление об установлении премий и надбавок за интенсивность труда самой себе (2 протокола).
- Роман Пруба, заместитель начальника управления-начальник отдела безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Новобугского межрайонного управления Главного управления Держпродспоживслужбы в Николаевской области. Подписал и внес представление об установлении премий и надбавок за интенсивность труда, самому себе (8 протоколов).
- Александр Бондарь, начальник отдела государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Баштанского районного управления Главного управления Держпродспоживслужбы в Николаевской области. Сам себе установил премии и надбавки за интенсивность труда (2 протокола).
- Людмила Ганус, заместитель начальника управления - начальник отдела безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Березанского межрайонного управления Главного управления Держпродспоживслужбы в Николаевской области. Подписала и внесла представление об установлении премий и надбавок за интенсивность труда самой себе (10 протоколов).
Из-за невыполнения законных требований НАПК был составлен протокол в отношении Марины Чернышевой, руководителя аппарата Киевской областной государственной администрации.
Также по признакам нарушения ограничения относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности было составлено 2 протокола в отношении первого заместителя начальника Управления Гоструда в Тернопольской области Сергея Буримы. Занимая должность первого заместителя, он входил в состав исполнительных органов предприятий, имеющих целью получение прибыли.
По признакам несвоевременного предоставления декларации без уважительных причин составлены 17 административных протоколов в отношении таких лиц:
- Дмитрий Андронатий, бывший заведующий сектором семьи и молодежи Песчанской районной государственной администрации.
- Татьяна Якимчук, заместитель начальника главного управления - начальник отдела Министерства юстиции Украины.
- Юлия Клюшка, начальник отдела по делам семьи, молодежи и спорта управления образования, молодежи и спорта Збаражской районной государственной администрации.
- Ольга Омельченко, бывший начальник отдела Министерства юстиции Украины.
- Лариса Семеляк, бывший начальник архивного отдела Збаражской районной государственной администрации.
- Виталий Шокало, следователь следственного отделения Криворожского районного отделения полиции Криворожского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.
- Ольга Устименко, прокурор Генеральной прокуратуры Украины.
- Олеся Стечишин, начальник Гусятинского районного отдела государственной регистрации актов гражданского состояния Юго-Западного межрегионального управления Министерства юстиции (г. Ивано-Франковск).
- Татьяна Карпычева, бывший начальник Чигиринского районного отдела Государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Черкасской области.
- Инна Миронова, старший следователь Главного управления Государственной фискальной службы в Луганской области.
- Юлия Кириченко, бывший руководитель аппарата Шосткинского районной государственной администрации.
- Анатолий Бердник, бывший начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Красноградской районной государственной администрации Харьковской области.
- Николай Калачик, бывший следователь Главного управления Национальной полиции в Ровенской области.
- Анна Германович, бывший следователь Каменского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.
- Лариса Нестерук, следователь Луцкого районного управления полиции ГУ ЧП в Волынской области.
- Владимир Литвинов, начальник отдела Государственной службы Украины по вопросам труда.
- Зиновий Ткач, судья в отставке Тернопольского апелляционного суда.
По признакам несвоевременного уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии составлено два протокола в отношении таких лиц:
- Виталий Власенко, бывший начальник управления Главного управления Государственной налоговой службы в Николаевской области.
- Леонид Корчагин, начальник Главного управления Государственной налоговой службы в Николаевской области.
Из-за нарушения порядка представления финансовой отчетности политических партий были составлены три протокола в отношении представителей таких политсил:
- "Независимость" (руководитель - Александр Савченко) (2 протокола).
- "Национальная платформа" (руководитель - Екатерина Одарченко).
Напомним, ранее Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции начало проверку ряда народных депутатов как в порядке очередности, так и на основании мониторинга образа жизни.
В апреле этого года НАПК вызвало восемь руководителей политических партий и депутата от ОПЗЖ Вадима Рабиновича для дачи объяснений из-за нарушения закона "О предотвращении коррупции".