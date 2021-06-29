Во вторник, 29 июня, в столовой Верховной Рады произошла стычка между народным депутатом от "Слуги народа" Николаем Тищенко и его коллегой по фракции Александром Куницким.

О возможных причинах нападения Тищенко на коллегу рассказал исключенный из фракции нардеп Александр Дубинский в Facebook.

По словам Дубинского, сам Куницкий рассказал, что Тищенко напал на него из-за "разоблачающих материалов по схемам поборов с моряков".

В сети появилось видео инцидента, снятое Александром Куницким. Первые секунды в кадре видно Тищенко, потом он выбивает телефон из рук у коллеги, телефон падает.

"Коля, что ты делаешь, ты что, больной?... Ты зачем телефон мой бросаешь?" - говорит Куницкий, поднимает телефон и продолжает снимать Тищенко. Тот достает свой мобильный и нардепы уже снимают друг друга.

Николай Тищенко просит перестать его оскорблять и не ругаться.

Чуть позже Тищенко отреагировал на произошедшее в своем телеграм-канале, продвигая мысль, что ни на кого не нападал:

"Продаётся картина "Слон и моська". Желающим купить просьба перечислять донаты на ютуб-проект Александра Куницкого.Товарищи журналисты, Вы серьезно? Меня с детства учили маленьких не обижать, а Вы тут такое напридумывали", - написал Тищенко.

Напомним, 17 июня в Верховной Раде началась драка после того, как во время заседания нардеп из "Слуги народа" и глава комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что эпоха бедности закончится, "когда расстреляют ОПЗЖ".

Также сообщалось, как Гео Лерос и Александр Юрченко, ранее оба исключенные из фракции "Слуга народа", подрались в кулуарах Верховной Рады.