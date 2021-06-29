ФОПы дошли до Рады с траурными венками, которые символизируют "похороны малого бизнеса".

Об этом сообщил корреспондент "Страны" с места событий.

Под ВРУ много полиции. Но стычек пока нет.

Ранее на Банковой произошли стычки полиции и ФОПов. Протестующие прошли к Офису президента, у главного входа правоохранители потребовали от участников акции показать личные вещи, что спровоцировало новые столкновения. Полицейские применили слезоточивый газ.

Как сообщалось, утром 29 июня на Майдане Независимости в Киеве начались столкновения правоохранителей и ФОПов, которые проводят там акцию протеста.

ФОПы хотели пройти маршем к Офису президента, а затем к Верховной Раде, но правоохранители начали их блокировать из-за того, что участники акции хотели пронести с собой гроб и ритуальные венки.

Напомним, акции протеста ФОПов в Киеве начались еще в конце прошлого года. Предприниматели требовали у власти обратить внимание на их проблемы и на протяжении длительного времени стояли на Майдане.

Среди основных требований предпринимателей - сохранение упрощенной системы налогообложения и отчетности, а также отмена обязательных кассовых аппаратов.

Также мы писали о том, что в начале мая полиция скрутила лидера движения ФОПов Доротича возле здания Кабмина, где проводили встречу Шмыгаль и Блинкен.