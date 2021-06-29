Во вторник, 29 июня, Служба безопасности Украины заявила о разоблачении хищений средств, выделенных на строительство отделения для приема пациентов с коронавирусной инфекцией Covid-19 в Закарпатской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ на своем сайте.

В частности, стоимость инфраструктурного проекта составила более 10 млн грн и из этой суммы участники сделки присвоили более 1,5 млн грн.

"Установлено, что в 2020 году местная коммерческая структура победила в тендере на проведение строительных и ремонтных работ медицинского объекта. Согласно заключенному договору, подрядчики должны были провести реконструкцию одного из корпусов больницы под приемное отделение для больных Covid-19. При этом организаторы схемы систематически вносили в акты выполненных работ недостоверные данные об их объеме и стоимости, а некоторые из них были выполнены лишь "на бумаге", - заявили в пресс-центре.

В свою очередь, директору фирмы-подрядчика сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и по ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Ему будут избирать меру пресечения.

Ранее "Страна" сообщила, что в "Укрзализныце" проводят обыски из-за возможного хищения средств во время закупки ПЦР-тестов.

Также напомним, что в Тернополе в фейковом визовом центре за 200-500 грн продавали поддельные результаты ПЦР-тестов на Covid-19.