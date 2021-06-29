В министерстве здравоохранения Украины предположили, что украинский регулятор разрешит комбинировать разные вакцины от коронавируса при иммунизации населения.

Об этом в интервью изданию "Лига" заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.

"Очень вероятно, что такое (вакцинацию одного человека двумя разными препаратами - Ред.) разрешат. Это довольно сложно с точки зрения логистики, ведь надо сочетать различные платформы вакцин. Но научные исследования сейчас показывают, что некоторые комбинации первой и второй дозы вакцин приводят к большей иммуногенности, чем один тип вакцины", - объяснил главный санврач.

Также Кузин заявил, что Национальная техническая группа экспертов по иммунизации (НТГЭИ) на данный момент оценивает результаты научных исследований касательно комбинации вакцин.

"Она уже обрабатывала этот вопрос и пришла к выводу, что сейчас нет достаточно данных с высоким уровнем доказательности в пользу сочетания различных платформ вакцин. Но таких исследований становится все больше. НТГЭИ будет вновь рассматривать этот вопрос 30 июня, учитывая данные, которые постоянно обновляются" , - добавил санврач.

Напомним, недавно Европейское агентство лекарственных средств заявило о существовании "веских научных оснований", позволяющих полагать, что смешивание вакцин против коронавируса разных производителей безопасно и эффективно.

Отметим, что на данный момент в украинских центрах массовой вакцинации от коронавируса используют китайский препарат CoronaVac. Министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал появление новой вакцины в таких учреждениях.