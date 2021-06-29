Во вторник, 29 июля, главный санврач Игорь Кузин заявил, что в Украине обязательно должны вакцинироваться работники сферы обслуживания.

Об этом он сообщил в своем интервью изданию "Лига.life".

"Мы не должны допускать их к рабочим местам без прививки. Для всех остальных обеспечить обязательность довольно трудно и сам процесс контроля не будет иметь практического смысла. Это скорее собственный выбор человека", - говорит главный санврач.

Помимо этого, Кузин также предложил не допускать невакцинированных от коронавируса детей в школу. В частности, невакцинированные школьники, по его словам, могут выбрать дистанционный формат обучения.

Как сообщала "Страна", в Москве 60% работников сферы услуг должны быть до 15 июля вакцинированы от Covid-19. Обязанность организовать вакцинацию возлагается на руководителей предприятий.

Также напомним, что украинские рестораторы просят включить свою отрасль в программу вакцинации. Это связано с тем, что государственная программа вакцинации трудовых коллективов, которая стартовала в Украине на этой неделе, не распространяется на заведения общественного питания.