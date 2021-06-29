В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили информацию о том, что в результате пожара на судне МЅС MESSINA в Индийском океане погиб украинский моряк.

Об этом спикер МИД Олег Николенко рассказал "РБК-Украина".

"Стало известно, что 25 июня на расстоянии 425 морских миль от порта Блэр на Андаманских островах в Индийском океане в машинном отделении контейнеровоза МЅС MESSINA произошел пожар, в результате которого погиб гражданин Украины 2001 года рождения. Судно, на борту которого находились 28 членов экипажа, из них 26 граждан Украины, следовало из Коломбо (Шри-Ланка) в Сингапур", - сообщил спикер.

Огонь удалось потушить силами экипажа, при помощи нескольких судов, которые находились вблизи инцидента. Другие моряки в результате не пострадали, их состояние удовлетворительное. На данный момент МЅС MESSINA буксируется в Сингапур. Ориентировочная дата прибытия до - 4 июля.

Тело погибшего украинца доставили в Сингапур, уже начата процедура его подготовки к репатриации.

Напомним, пожар на судне произошел 25 июня. Сообщалось, что сгорел 20-летний моряк из Одессы, это был его второй рейс.

Также "Страна" писала, что в марте в Черном море затонул корабль с украинскими моряками. Двое людей погибли.