На Банковой начались стычки полиции и ФОПов. Протестующие прошли к Офису президента
Протестующие подошли к ОП, у главного входа правоохранители потребовали от участников акции показать личные вещи, что спровоцировало новые столкновения. Полицейские применили слезоточивый газ.
Об этом с места событий сообщает корреспондент "Страны"
Сейчас проход на площадь перед ОП заблокирован.
"Как-то сегодня жестко полиция с протестующими предпринимателями. Особенно на контрасте со вчерашним вполне лояльным отношением к националистам под Офисом президента. Короче туда не венки с гробом, а "пидозру" Зеленскому принесли", - пишет телеграм канал "Политика Страны"
После нескольких минут столкновений правоохранители начали пропускать участников акции ФОПов на площадь перед Офисом президента.
Корреспондент "Страны" сообщил, что в 12:20 от ОП ФОПы направились к ВР. Пока без столкновений. Идут спокойно из правоохранителей только полиция диалога.
Как сообщалось, утром 29 июня на Майдане Независимости в Киеве начались столкновения правоохранителей и ФОПов, которые проводят там акцию протеста.
ФОПы хотели пройти маршем к Офису президента, а затем к Верховной Раде, но правоохранители начали их блокировать из-за того, что участники акции хотели пронести с собой гроб и ритуальные венки.
Напомним, акции протеста ФОПов в Киеве начались еще в конце прошлого года. Предприниматели требовали у власти обратить внимание на их проблемы и на протяжении длительного времени стояли на Майдане.
Среди основных требований предпринимателей - сохранение упрощенной системы налогообложения и отчетности, а также отмена обязательных кассовых аппаратов.
Также мы писали о том, что в начале мая полиция скрутила лидера движения ФОПов Доротича возле здания Кабмина, где проводили встречу Шмыгаль и Блинкен.