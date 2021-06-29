Протестующие подошли к ОП, у главного входа правоохранители потребовали от участников акции показать личные вещи, что спровоцировало новые столкновения. Полицейские применили слезоточивый газ.

Об этом с места событий сообщает корреспондент "Страны"

Сейчас проход на площадь перед ОП заблокирован.

"Как-то сегодня жестко полиция с протестующими предпринимателями. Особенно на контрасте со вчерашним вполне лояльным отношением к националистам под Офисом президента. Короче туда не венки с гробом, а "пидозру" Зеленскому принесли", - пишет телеграм канал "Политика Страны"

После нескольких минут столкновений правоохранители начали пропускать участников акции ФОПов на площадь перед Офисом президента.

Корреспондент "Страны" сообщил, что в 12:20 от ОП ФОПы направились к ВР. Пока без столкновений. Идут спокойно из правоохранителей только полиция диалога.

Как сообщалось, утром 29 июня на Майдане Независимости в Киеве начались столкновения правоохранителей и ФОПов, которые проводят там акцию протеста.

ФОПы хотели пройти маршем к Офису президента, а затем к Верховной Раде, но правоохранители начали их блокировать из-за того, что участники акции хотели пронести с собой гроб и ритуальные венки.

Напомним, акции протеста ФОПов в Киеве начались еще в конце прошлого года. Предприниматели требовали у власти обратить внимание на их проблемы и на протяжении длительного времени стояли на Майдане.

Среди основных требований предпринимателей - сохранение упрощенной системы налогообложения и отчетности, а также отмена обязательных кассовых аппаратов.

Также мы писали о том, что в начале мая полиция скрутила лидера движения ФОПов Доротича возле здания Кабмина, где проводили встречу Шмыгаль и Блинкен.