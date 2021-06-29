В Минздраве предлагают не допускать невакцинированных от коронавируса детей в школу. Помимо этого, специалисты предлагают ввести обязательную вакцинацию для части взрослого населения.

Об этом сообщает главный санврач Игорь Кузин в своем интервью изданию "Лига.life".

В частности, невакцинированные школьники, по его словам, могут выбрать дистанционный формат обучения.

"Я бы вводил подобные нормы в законе: не допускать в учреждения образования детей, которые невакцинированные и не имеют на это объективных причин, абсолютных медицинских противопоказаний", - заявил Кузин.

Также он отметил, что бязательно должны вакцинироваться работники образования, сферы обслуживания.

"Мы не должны допускать их к рабочим местам без прививки. Для всех остальных обеспечить обязательность довольно трудно и сам процесс контроля не будет иметь практического смысла. Это скорее собственный выбор человека", - добавил главный санврач.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине с 1 июля могут внедрить ковидный сертификат с данными о вакцинации или отрицательным результатом ПЦР-теста, однако он будет действовать до 180 дней.

Напомним, что по состоянию на 26 июня в Украине проведено 2 466 135 прививок. С начала прививочной кампании привиты 1 893 839 человек, из них получили одну дозу - 1 893 837 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 572 298 человек.