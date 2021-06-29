В Москве и области, где вчера прошел "суперливень" из-за которого образовался потоп, стало известно о четырех погибших.

Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва" во вторник, 29 июня.

В частности, в Королеве (город в Московской области России - Ред.), на ребенка упала ветка дерева, от полученных травм он скончался на месте. Также в Богородском округе трое человек утонули в водосточном коллекторе. Один из утонувших - ребенок.

По предварительным данным, власти подсчитали, что повреждения получили более 60 автомобилей. Из-за подтоплений было частично перекрыто движение по двум веткам метро.

Напомним, что 28 июня, в Москве и области случился настоящий потоп. После аномальной жары +37 градусов прошел суперливень. Примерно за один час в Москве выпало 70% нормы месячных осадков. Городские ливнестоки не справились. Потоп парализовал столицу. Остановились некоторые станции метро, автомобили залило по крышу. Люди плавали по улицам, как в море.

Также "Страна" сообщала, что сильные осадки не были неожиданностью. О них москвичей предупреждали за неделю. Были во всеоружии и коммунальщики. Однако подтопления избежать не удалось. Стихия нанесла ущерб многим объектам инфраструктуры.