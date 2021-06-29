Китайская вакцина CoronaVac, которой делают прививки в украинских центрах массовой вакцинации, эффективна и безопасна для детей от 3 до 17 лет.

Об этом свидетельствуют результаты первой и второй фаз испытаний вакцины на детях, опубликованных в научном журнале Lancet.

После первой фазы клинических испытаний антитела были обнаружены у 100% привитых детей. После второй фазы у детей, получивших дозу в 1,5 микрограмма, антитела были обнаружены в 96,8% случаев, у получивших дозу в 3 микрограмма – в 100% случаев. У детей, получивших плацебо, антитела обнаружены не были.

"Дети и подростки возрастом от трех до 17 лет хорошо перенесли прививку вакциной CoronaVac, она продемонстрировала безопасность и вызвала гуморальную реакцию", - сообщили ученые.

Медики не выявили серьезные побочные реакции в ходе испытаний, 13% участников сообщили о локальной боли в месте укола. Один ребенок из контрольной группы заболел пневмонией, однако исследователи считают, что этот единичный случай не связан с вакцинацией.

Напомним, что месяц назад ВОЗ одобрила для чрезвычайного использования китайскую вакцину от коронавируса CoronaVac.

Также мы писали о том, что в Минздраве анонсировали прибытие в Украину в июле почти 8 млн доз вакцин, из них более 5 млн - CoronaVac.