В СБУ не могут объяснить, почему Филипа Киркорова сначала внесли, а потом исключили из списка лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Спецслужба ссылается на то, что ведомство вынесло такое решение на основании разъяснений от Минкульта.

Об этом в ответ на запрос "Страны" сообщили в СБУ.

"В связи с разъяснениями Министерства культуры и информационной политики от 24 июня 2021 года, в котором отмечается наличие судебных прецедентов по указанным вопросам, Служба безопасности Украины нуждается в дополнительной обработке данного вопроса", - говорится в сообщении.

Таким образом Минкульт и СБУ ссылаются в своем решении друг на друга.

Напомним, 24 июня в Минкульте рассказали, что письмо Службы безопасности о включении Киркорова в перечень людей, которые представляют угрозу национальной безопасности, поступило к ним 11 июня. И соответствующим приказом министерства от 22 июня он был включен в черный список.

Однако уже 27 июня министерство исключило Киркорова из списка из-за нового письма СБУ с просьбой отозвать предыдущее послание ведомства относительно включения артиста в предварительный перечень лиц, угрожающих нацбезопасности Украины.