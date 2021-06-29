Протестующие поменяли маршрут. Они направляются к Офису президента, а затем к Верховной Раде. Сейчас колонна идёт по улице Крещатик, движение транспорта заблокировано. Правоохранителям удалось изъять всю траурную символику. ФОПы идут с флагами SAVEФОП.

Об этом сообщил корреспондент "Страны" с места событий.

Периодически в ходе движения колонны правоохранители изымали ритуальные венки, от чего происходили столкновения

Правоохранители начали блокировать проход протестующих по улице Крещатик чем сами спровоцировали потасовку.

После того, как часть активистов прорвалась через цепь полицейских, правоохранители отступили.

Колонна продолжила движение по Крещатику в направлении ОП. Движение про улице Крещатик перекрыто.

У одного из участников была замечена мертвая птица. Участник протеста заявил корреспонденту "Страны", что эта мертвая птица символизирует текущее состояние Конституции Украины

Фото: Участник акции с мертвой птицей, символизирующей, по его замыслу, Конституцию

В 11:30 ФОПы повернули в сторону Банковой в районе Бессарабской площади

К 11:50 протестующие подошли к ОП, у главного входа правоохранители потребовали от участников акции показать личные вещи, что спровоцировало новые столкновения.

Полицейские применили слезоточивый газ. Сейчас проход на площадь перед ОП заблокирован.

Как сообщалось, утром 29 июня на Майдане Независимости в Киеве начались столкновения правоохранителей и ФОПов, которые проводят там акцию протеста.

ФОПы хотели пройти маршем к Офису президента, а затем к Верховной Раде, но правоохранители начали их блокировать из-за того, что участники акции хотели пронести с собой гроб и ритуальные венки.

Спустя некоторое время правоохранители изъяли гроб. Но столкновения продолжаются, протестующие попытались забрать гроб и начали блокировать автозаки, на которых полицейские хотели увезти изъятый реквизит. По итогу удалось отвоевать крышку гроба.

Напомним, акции протеста ФОПов в Киеве начались еще в конце прошлого года. Предприниматели требовали у власти обратить внимание на их проблемы и на протяжении длительного времени стояли на Майдане.

Среди основных требований предпринимателей - сохранение упрощенной системы налогообложения и отчетности, а также отмена обязательных кассовых аппаратов.

Также мы писали о том, что в начале мая полиция скрутила лидера движения ФОПов Доротича возле здания Кабмина, где проводили встречу Шмыгаль и Блинкен.