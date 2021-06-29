С 1 июля власти Кипра не будут требовать отрицательный результат теста на коронавирус от привитых путешественников, прибывающих из Украины. Однако правительство не признает вакцину СoronaVac, которой прививают украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Кипра в Украине на своей странице в Facebook.

В частности, с 1 июля 2021 года вакцинированные пассажиры, имеющие действительный сертификат о вакцинации против Covid-19, прибывающие на Кипр из Украины, вне зависимости от их гражданства, освобождаются от обязательств по лабораторному тесту и самоизоляции/карантину при соблюдении следующих условий:

они имеют действительный сертификат о вакцинации, выданный в Украине;

они получили прививки одной из вакцин, утвержденных Европейским агентством по лекарственным средствам (Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Janssen), или вакциной Sputnik V, или Sinopharm (BBIBP Covid-19) по состоянию на 21 мая, и завершили схему вакцинации.

Однако, из сообщения посольства не очевидно, точно ли речь идет о соблюдении обоих условий одновременно: так, иностранцы, которые следуют из Украины, но вакцинировались в стране своего гражданства, могут иметь неукраинский сертификат о прививках (и поэтому не подпадают под первый пункт), а российский "Спутник V" в Украине не используется и не может быть указан в украинской справке о прививке.

Отметим, что специальный портал для регистрации вакцинированных путешествующих для туристов из Украины дает перечень только из указанных вакцин.

Напомним, что Украина закупила 1 913 000 доз вакцины CoronaVac, и сейчас прививает ею своих жителей. По словам министра здравоохранения Ляшко, ВОЗ подтвердила, что эта вакцина соответствует международным стандартам безопасности, эффективности и качества.

Как сообщала "Страна", китайская фармкомпания Sinovac поставит в Украину еще 5,325 млн доз вакцины Coronavac от Covid-19. А суммарно во втором месяце лета Украина получит 7,7 млн доз вакцин.

Также напомним, что центры вакцинации от коронавируса в Украине сейчас используют только китайский препарат CoronaVac. Однако в будущем, по словам Ляшко, они получат новую вакцину.