Во вторник, 29 июня, Верховная Рада не будет рассматривать президентский законопроект об олигархах.

Об этом "Стране" сообщила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Нет, он далеко в повестке дня. Комитет завтра рассматривает. Поэтому будем рассматривать закон про олигархов в четверг на внеочередном заседании", - сообщила Кравчук.

Напомним, на этой неделе Верховная Рада проведет два внеочередных заседания: во вторник, 29 июня, и в четверг, 1 июля. Парламент рассмотрит несколько президентских законопроектов, в том числе - о коренных народах и об олигархах.

Также мы писали о том, что законопроект об олигархах внесли в Верховную Раду в начале июня. Законопроект был обозначен как президентом как неотложный.

В соответствии с документом, олигархом планируют считать лицо, имеющее значительную экономическую или политическую роль в общественной жизни. Срок действия этого законопроекта, в случае его принятия, будет ограничен 10 годами, а сам документ является основой для будущих антитрастовых законов, законов о лоббизме и других нормативно-правовых актов, которые призваны переформатировать экономические и общественные отношения в Украине.