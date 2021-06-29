Рада не станет сегодня рассматривать законопроект Зеленского об олигархах
Во вторник, 29 июня, Верховная Рада не будет рассматривать президентский законопроект об олигархах.
Об этом "Стране" сообщила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
"Нет, он далеко в повестке дня. Комитет завтра рассматривает. Поэтому будем рассматривать закон про олигархов в четверг на внеочередном заседании", - сообщила Кравчук.
Напомним, на этой неделе Верховная Рада проведет два внеочередных заседания: во вторник, 29 июня, и в четверг, 1 июля. Парламент рассмотрит несколько президентских законопроектов, в том числе - о коренных народах и об олигархах.
Также мы писали о том, что законопроект об олигархах внесли в Верховную Раду в начале июня. Законопроект был обозначен как президентом как неотложный.
В соответствии с документом, олигархом планируют считать лицо, имеющее значительную экономическую или политическую роль в общественной жизни. Срок действия этого законопроекта, в случае его принятия, будет ограничен 10 годами, а сам документ является основой для будущих антитрастовых законов, законов о лоббизме и других нормативно-правовых актов, которые призваны переформатировать экономические и общественные отношения в Украине.