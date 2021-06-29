Столкновения на Майдане закончились, полиция разблокировала участников акции, ФОПовцы направляются к Верховной Раде.

Об этом сообщил корреспондент "Страны" с места событий.

Как сообщалось, утром 29 июня на Майдане Независимости в Киеве начались столкновения правоохранителей и ФОПов, которые проводят там акцию протеста.

ФОПы хотели пройти маршем к Офису президента, а затем к Верховной Раде, но правоохранители начали их блокировать из-за того, что участники акции хотели пронести с собой гроб и ритуальные венки.

Спустя некоторое время правоохранители изъяли гроб. Но столкновения продолжаются, протестующие попытались забрать гроб и начали блокировать автозаки, на которых полицейские хотели увезти изъятый реквизит. По итогу удалось отвоевать крышку гроба.

Напомним, акции протеста ФОПов в Киеве начались еще в конце прошлого года. Предприниматели требовали у власти обратить внимание на их проблемы и на протяжении длительного времени стояли на Майдане.

Среди основных требований предпринимателей - сохранение упрощенной системы налогообложения и отчетности, а также отмена обязательных кассовых аппаратов.

Также мы писали о том, что в начале мая полиция скрутила лидера движения ФОПов Доротича возле здания Кабмина, где проводили встречу Шмыгаль и Блинкен.