Первые страны Евросоюза уже открывают границы для граждан третьих стран, которые привиты одобренными в ЕС вакцинами.

Украинцев, к примеру, с 25 июня начала впускать Германия - при наличии справки о вакцинации такими препаратами: "Пфайзером", "Модерной", "АстраЗенекой" или "Джонсоном".

А скоро правительство Украины обещает запустить ковид-сертификаты, которые будут синхронизированы с европейскими. По ним, как предполагается, можно будет ездить по многим странам Европы (а там такие "паспорта" начнут действовать уже с 1 июля).

Как минимум две из одобренных в ЕС вакцин представлены в Украине - "АстраЗенека" и "Пфайзер". Однако уже появляются данные, что с первой из них далеко не все в порядке. И в Европу после укола британской вакциной и ее аналогами могут не пустить.

Хотя украинские власти весной и говорили, что индийский "Ковишилд" - это сертифицированная в ЕС вакцина. Как и южнокорейская "АстраЗенека", которую также поставляли Киеву.

Разбирались, попадут ли вакцинированные "АстраЗенекой" украинцы в Евросоюз.

Скандал с "Ковишилдом"

Индусы, которые вакцинированы местным аналогом "АстраЗенеки" - препаратом "Ковишилд" - столкнулись с проблемой: их не пускают в страны Евросоюза.

О том, что справки о вакцинации жителей Индии не принимают на границах ЕС агентству Reuters рассказал глава концерна, который производит "Ковишилд" - Serum Institute. По словам гендиректора Адара Пунавалла, сейчас этот вопрос Индия пытается решить с Европой.

"Я поднял этот вопрос на самом высоком уровне и надеюсь решить этот вопрос в ближайшее время, как с регулирующими органами, так и на дипломатическом уровне со странами", - написал Пунавалла в Twitter.

Но пока, судя по всему, безуспешно. Европейский медицинский регулятор EMA заявил, что в ЕС зарегистрирована только одна вакцина, сделанная на базе "АстраЗенеки" - Vaxzevria. А по "Ковишилду" индийский производитель может подать заявку, и ее рассмотрят в установленном порядке.

Такое рассмотрение может занимать месяцы, если не годы. Так, Россия подала в Европу заявку на регистрацию своего "Спутника V" еще в январе, но с тех пор процесс не слишком продвинулся вперед.

Но зафиксируем главное: с прививкой "Ковишилд" в ЕС не пускают.

Чем "Ковишилд" и "АстраЗенека" отличаются от Vaxzevria?

Вакцина "АстраЗенека" получила сертификацию от европейских властей одной из первых. Ее зарегистрировали в январе - а уже в марте Европейское агентство по лекарствам изменило торговую марку этого препарата на Vaxzevria.

Многие тогда не поняли, с чем связан этот ребрендинг. Ведь в основе вакцины лежала та же "АстраЗенека" с ее ослабленным аденовирусом.

Эта история начала проясняться, когда британскую вакцину стали производить по лицензии многие страны мира - в частности, азиатские. Одной из крупнейших стала Индия, которая имеет развитое производство вакцин.

Индусы стали выпускать препарат "Ковишилд", который идентичен "АстраЗенеке" по формуле и составу. Но, как видим, носит другое название.

Тем не менее, в Украине, для которой "Ковишилд" стал первой вакциной от коронавируса, власти заявляли, что прививают граждан "АстраЗенекой". И даже убеждали, что именно эта индийская разновидность имеет якобы регистрацию в Евросоюзе.

Писал об этом лично президент Владимир Зеленский.

"Вакцина Oxford/AstraZeneca (Covishield) разработана Оксфордским университетом совместно с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca. Сертифицирована Всемирной организацией здравоохранения и ЕМА – Европейским агентством по лекарственным средствам. Разрешена для использования в десятках стран мира, в том числе в странах Европейского Союза, а также в США и Великобритании.

По соглашению с AstraZeneca изготавливается одним из мировых лидеров производства вакцин – Serum Institute of India. Также производство происходит в Южной Корее. Вакцину получили и в дальнейшем получат миллионы людей в других странах мира, в частности в Канаде.

Именно эта вакцина была первой доставлена ​​в Украину", - писал Зеленский в марте, когда получил первую дозу "Ковишилда".

Уже тогда "Страна" высказывала сомнения в том, что европейцы уравнивают "АстраЗенеку" для своего рынка и для третьих стран.

Однако Минздрав и Банковая на эти вопросы отвечали в наступательной манере: мол, все сомнения - это попытка срыва вакцинации и вообще "российская пропаганда".

Однако история с Индией наши сомнения подтвердила. Никто "Ковишилд" в Европе, как утверждал Зеленский, не сертифицировал.

Если же углубиться в детали, то вакцина Vaxzevria имеет одну отличительную черту от других аналогов "Астразенеки". Как указано на сайте производителя, ее делают на заводе в голландском городе Неймеген (данные, актуальные на май 2021 года).

Очевидно, что "АстраЗенека" и ее клоны, произведенные где-то еще, а тем более за пределами Евросоюза, не могут выходить под торговой маркой Vaxzevria. А, значит, в Европу по ним попасть пока не светит.

То же по идее касается и южнокорейской "АстраЗенеки", которой прививают жителей Украины.

Хотя тут как раз могут быть варианты. По той же Германии Институт Пауля Эрлиха опубликовал список вакцин, по которым украинцев будут впускать. Дословно формулировка по препарату, которым нужно для въезда вакцинироваться украинцам, звучит так: "Covid-19 Vaccine AstraZeneca/Vaxzevria".

Южнокорейский препарат носит немного другое официальное название AstraZeneca-SKBio: именно так его зарегистрировала ВОЗ и Украина. С такой приставкой названия в списке немецкого института нет. Но обратят ли на это внимание немецкий пограничники - пока непонятно.

Также не совсем ясно, как будут по украинским документам маркировать людей, которые первый компонент получили от "Ковишилда", а второй - от "АстраЗенеки".

Но в целом понятно, почему вакцина для Европы производится под одним брендом, а для остальных - под другим. "АстраЗенека" изначально готовилась в двух вариантах: для европейцев и для всех остальных.

И, чтобы не было путаницы, названия одной и той же вакцины разграничили на уровне брендов.

Сколько в Украине привитых "Ковишилдом" и "АстраЗенекой"?

С момента начала вакцинации в Украину завезли более полутора миллиона доз двух препаратов - индийского "Ковишилда" и южнокорейской "АстраЗенеки".

Вместе они занимают второе место по количеству поставок. То есть ими можно привить порядка 750 тысяч украинцев.

На первом месте по вакцинам в стране - китайская "Коронавак", тоже не признанная в Евросоюзе.

И только на третьей позиции с небольшим отставанием от "АстраЗенеки" - "Пфайзер" (1 498 000 доз). Вот с ним как раз в Европу впускать будут.

Но пока доля этой вакцины самая небольшая - массовую вакцинацию проводят китайским препаратом. А "Пфайзер" достается лишь привилегированным группам населения - включая чиновников и депутатов.

Исходя из этого, на данный момент зеленый свет на поездки в Европу сможет получить меньше миллиона украинцев. Да и то не сразу, а со временем - поскольку пока далеко не все привились двумя дозами любой из вакцин. Всего таковых по состоянию на вчера - менее 600 тысяч пациентов.

Из них две дозы "Пфайзера" получили всего 159 173 тысячи. А больше всего получили две дозы "АстраЗенека" - более 300 тысяч.