Американские ученые из Массачусетского технологического института (MIT) и Гарвардского университета (Harvard University) разработали защитную маску, при помощи которой можно определить, заражен ли надевший ее человек коронавирусом SARS-CoV-2.

Об этом говорится в опубликованной на сайте Массачусетского технологического института статье.

Ученые создали прототип маски с небольшим съемным датчиком, который также можно вшить, например, в лабораторный халат и другую одежду.

Аппарат выдает результат примерно через 90 минут ношения маски. Его можно включить так, чтобы показания не были видны окружающим. Такая функция предусмотрена в целях сохранения конфиденциальность.

В статье также говорится, что датчики такого типа начали разрабатывать еще несколько лет назад - они применялись для выявления заражения вирусами Эбола и Зика. Также датчик может быть настроен на обнаружение других вирусов.

Исследователи также разработали носимый спектрометр, который можно было бы интегрировать в одежду, где он может считывать результаты и передавать их по беспроводной сети на мобильное устройство.

Напомним, ранее в этом году американские ученые доказали, что ношение масок существенно снижает уровень госпитализации в случае, если человек подхватил коронавирус.

В свою очередь японские инженеры продемонстрировали, как может распространяться коронавирус при разговоре, даже во время надетой маски.