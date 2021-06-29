Наблюдательный совет "Укрпочты" продлил контракт генерального директора Игоря Смелянского еще на два года - до 30 июня 2023 года. Смелянский заявил, что это его последний срок на этом посту.

О продлении контракта гендиректора сообщает пресс-служба "Укрпочты".

Кандидатуру действующего гендиректора единогласно поддержали все члены набсовета, включая представителей акционера "Укрпочты" - Министерства инфраструктуры Украины.

"Укрпочта" находится в критически важном моменте своего существования: вскоре компания станет полноправным игроком на банковском рынке и задействует масштабные инвестиции в 100 млн евро от международных финансовых учреждений на развитие инфраструктурных проектов (1850 авто для передвижных отделений, 7 сортировочных центров). На этом этапе наблюдательный совет считает, что стабильность компании является первоочередным условием для достижения этих амбициозных целей. Поэтому наблюдательный совет единогласно, согласно уставу компании, решил продлить трудовой договор действующего генерального директора", - заявил глава набсовета компании Беноит Плеск.

Смелянский в Facebook прокомментировал продление контракта и, сравнив себя с Папой Римским, объявил, что продолжит руководитель компанией до 2023 года.

"Habemus Papam (У нас есть Папа) – эту фразу произносит старший кардинал с балкона собора Святого Петра, объявляя об избрании нового Папы. Таинству с белым дымом посвящены многие фильмы, но, должен сказать, что выборы главы "Укрпочты" превратились в не менее захватывающий триллер, а дыма точно было с излишком. Но раз уж у нас тоже есть крутой балкон, как на площади в Ватикане, то с этого балкона на главной площади страны, я хочу Вам сегодня сообщить, что после единогласной поддержки моей кандидатуры Наблюдательным советом, я продолжу руководить компанией до 30 июня 2023 года. У меня и команды много планов (о них напишу 1 июля) и всего 2 года, чтобы все успеть, ведь это мой последний срок на этом посту. Да последний", - написал он.

Напомним, Смелянский возглавляет "Укрпочту" с 2018 года. Летом 2021 года Кабмин решил, что нового гендиректора "Укрпочты" будут назначать без конкурса.

Также мы писали о том, что зимой прошлого года глава "Укрпошты" Смелянский похвастался зарплатой в 836 000 гривен и отругал "дешевых менеджеров".