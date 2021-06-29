Олимпийские спортсмены из пяти стран во время нахождения в Японии в течение недели должны будут каждый день сдавать тесты на коронавирусную болезнь в связи со вспышкой "индийского" штамма "дельта".

Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщила японская газета Yomiuri Shimbun.

В список стран, представители которых должны будут ежедневно сдавать тесты на коронавирус, вошли Индия, Мальдивские Острова, Непал, Пакистан, Шри Ланка и Афганистан, сообщают журналисты издания со ссылкой на собственные источники.

Это правило вступает в силу в четверг, 1 июля. Участники Олимпийских игр из других стран должны будут предоставить результаты двух отрицательных тестов на коронавирус, сделанных в течение четырех дней перед отъездом в Токио.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавируса состязания перенесли на год, теперь они состоятся 23 июля-8 августа. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. 21 июня на допуск местных зрителей был установлен лимит в 10 тыс. человек, заполняемость спортивных объектов во время соревнований не должна превышать 50%.

Ранее мы писали, что спортсмен сборной Уганды, который со своей командой находится в Японии и у которого ранее местные власти выявили коронавирус, оказался инфицирован штаммом "дельта". Перед прилетом спортсмен получил вторую дозу вакцины британо-шведского производителя AstraZeneca и за 72 часа до вылета из Уганды сдал отрицательный тест на коронавирус.