В день игры сборной Украины на Евро-2020, 29 июня, президент Владимир Зеленский созвонился с футболистами, чтобы поддержать их накануне важного матча.

Об этом сообщается в Telegram-канале главы государства.

"Имел приятный разговор - позвонил ребятам из нашей сборной, чтобы сказать: мы верим в них и очень болеем. Поздравил с днем рождения Андрея Пятова (капитан сборной Украины, сегодня ему исполнилось 37 лет - Ред.). Наши футболисты хорошо мотивированы и способны удивлять. Сегодня на поле с ними будет 40 млн украинцев", - написал Зеленский.

Напомним, сборная Украины сегодня, 29 июня, в 22:00 сыграет в 1/8 финала Евро-2020 со сборной Швеции. Матч пройдет на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго. Накануне поединка тренер украинской команды Шевченко заявил, что играя со шведами, важно выигрывать подборы, поскольку будет много силовой борьбы, также важно хорошо атаковать.

Также мы писали о том, что президент Владимир Зеленский призвал сограждан поддержать сборную Украины по футболу накануне матча со Швецией в 1/8 финала Евро-2020. Он записал мотивирующее видео для спортсменов и предложил сделать то же самое всем украинцам.

Кроме того, мы публиковали расписание и календарь матчей плей-офф чемпионата Европы по футболу.