Москвичей будут отправлять на 2 года в колонию при попытке попасть в ресторан по поддельному QR-коду

За использование поддельных QR-кодов для посещения ресторанов и других заведений общественного питания в Москве может грозить наказание в виде лишения свободы до двух лет.

Об этом российскому агентству РИА Новости заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

"Если лицо использует сгенерированный QR код с привязкой к ложному порталу госуслуг, это не является подделкой чего-либо, это нарушение санитарно-эпидемиологических правил, поскольку лицо намеренно нарушает установленные правила посещения общественных мест. В зависимости от последствий может наступать ответственность до 2 лет лишения свободы", - заявил Клишас.

Также наказание за посещение ресторана с поддельным QR-кодом в зависимости от последствий может быть административным - штраф до 40 тысяч рублей (около 15 тысяч гривен по курсу).

По словам Клишаса, продавцы QR-кодов за свои манипуляции с "сайтом госуслуг" также могут получить до двух лет лишения свободы.

В свою очередь директор экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин сообщил, что поддельные QR-коды для посещения ресторанов и кафе в Москве начали продаваться в даркнете в среднем по 11 тысяч рублей (около 4 тысяч гривен).

Напомним, в рестораны и кафе Москвы можно пройти только по QR-коду, который доказывает, что человек либо недавно переболел, либо вакцинировался от коронавируса, либо сдал ПЦР-тест и здоров.

Соответствующие правила вступили в силу в воскресенье, 28 июня.

Ранее Клишас заявил, что за покупку поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса в России грозит наказание до одного года лишения свободы. К ответственности привлекаются покупатели таких фейковых документов вне зависимости от того, успели ли они ими воспользоваться.