Во вторник, 29 июня, в Украине будет тепло, половину страны накроют грозовые дожди. Температура воздуха составит +25...+31 градус.

Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.

Осадки во вторник ожидаются в восточных и северных областях. Благодаря этому в этих регионах жарко сегодня не будет. Температура воздуха днем поднимется до +25...+28 градусов, ночью опустится до +16...+19.

Кроме того, грозовые дожди ожидаются сегодня в Черновицкой и Закарпатской областях. Однако там будет жарче: днем в Ужгороде столбики термометров могут подняться до +31 градуса, ночью ожидается +15...+17.

На остальной территории страны осадков не ожидается. Температура воздуха в среднем составит +25...+28 градусов. В восточных и южных областях температура повысится до +30 градусов.

В Киеве сегодня воздух прогреется до +26...+28 градусов. Ночью температура опустится до +17...+19 градусов. Кроме того, днем ожидаются дожди с грозами.

Погода в Украине 29 июня. Скриншот: meteo.gov.ua

Напомним, на прошлой неделе в Украине стояла жара, но уже к выходным синоптики предупредили об ухудшении погоды.

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