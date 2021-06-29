Компания "Укрзализныця" стала регулярно попадать в скандалы с качеством своих вагонов. Комфорт и услуги государственного предприятия-монополиста оставляют желать лучшего.

Душные вагоны летом и заснеженные зимой, обвалы верхних полок, порывы труб, протекающие крыши, тараканы с клопами. Это лишь небольшой перечень того, что может поджидать вас во время поездки.

На днях состоянию подвижного состава ужаснулась известная украинская актриса Ольга Сумская, которой пришлось проехаться в грязном и душном купейном вагоне без воды. Народная артистка призвала пассажиров не молчать, а писать и снимать на видео происходящее, чтобы "вместе изменить этот бардак".

"Бардак", заметим, происходит на фоне "реформ", за которыми присматривают иностранцы. Результаты этих реформ выдающимися не назовешь - с учетом миллионных зарплат, которые получает менеджмент и наблюдательный совет.

Члены правления "Укрзализныци" получают в среднем по девять миллионов за год. Вдвое меньше этот показатель в Набсовете, где заседают иностранцы. Но, учитывая, что для них эта работа не связана с операционным управлением компанией, где они вообще редко появляются, то и это вознаграждение выглядит запредельным.

Собрали последние скандалы с состоянием поездов "Укрзализныци".

Поезд 791 Кременчуг-Киев и невыносимая духота

Это самое душное путешествие длиной в 5 часов 30 минут, о котором в своем Facebook рассказала украинская актриса Ольга Сумская.

Поезд преодолевает расстояние в 396 километров. При этом, по словам Сумской, в вагоне грязно, в туалете нет воды, а из-за долгого простоя на жаре и отсутствия кондиционеров пассажиры вынуждены терпеть духоту.

"Оказывается есть поезда, где кондиционирование вообще не предусмотрено! Поезд 791 Кременчуг - Киев. Это сущий ад! Днем +40. Вагоны стояли целый день на солнце, представляете, как мы сейчас едем! Как здесь работают бедные проводники? Это сплошной ужас! Как я спасалась? Поливала себя водой несколько раз за ночь. Друзья, будьте внимательны, когда покупаете билет!" - подписала Сумская свое видео.

Естественно, чтобы как-то спастись от жары, приходится проветривать вагон, открывая нараспашку окна и двери. Но спать с открытыми дверями в купе небезопасно. "Если я закрою двери, это будет ад. Значит, я не буду спать до 5 утра... Позор, просто позор", - говорит Сумская.

Отметим, что Сумская опубликовала пост с жалобой в ночь на 26 июня, когда в Украине еще держалась жара до +36 градусов.

Официального ответа на это обращение украинской звезды от компании по состоянию на 29 июня нет. Но в "Укрзализныце" предусмотрели возможные жалобы из-за аномальной жары заранее и еще 25 июня рекомендовали пассажирам, которые едут в вагонах без кондиционеров, открывать окна.

Мол, в таких вагонах должны работать система вентиляции (кроме аварийных выходов и старых вагонов с деревянными рамами), а пассажир имеет право требовать проветривания от проводника, говорится в сообщении.

Порыв трубы в поезде "Рахов-Одесса"

Ранее неприятность поджидала пассажиров поезда "Рахов-Одесса", которых залило вонючей водой из лопнувшей гнилой трубы.

Очевидцам удалось снять видео. На кадрах видно, как пассажиры плацкартного вагона поджимают ноги ноги, чтобы не ступить на жижу с неприятным запахом, которая растекается по полу.

В итоге выяснилось, что старая турба лопнула, не выдержав резкого торможения поезда. Последствия ликвидировали с помощью веника.

Потоп в поезде "Киев-Николаев"

В мае пассажирам поезда "Киев-Николаев" пришлось спасаться от дождя ведрами, чтобы на них не лилась вода из-за дыр в потолке. Очевидцы опубликовали видео своей поездки в Facebook.

На записи видно, что дождевая вода сильно заливала пол и нижние пассажирские полки. Чтобы оставаться сухими пассажиры постоянно следили за своими вещами и пригибали ноги. В некоторых местах на полу образовывались лужи.

"Укрзализныця" извинилась за "негативный опыт", с которым пришлось столкнуться пассажирам, обещала осмотреть вагон и провести ремонт.

Датчанин помыл шваброй окна поезда "Киев-Измаил"

Инцидент, который произошел в апреле 2021 сделал знаменитым датчанина Йоханнеса Вамберга Андерсена, который 15 лет живет в Украине и часто ездит на поездах по стране.

В очередную поездку Андерсен взял швабру и чистящее средство, чтобы вымыть грязные окна поезда.

Фото, где он моет окна поезда "Укрзализныци", стоя на перроне, стало вирусным и набрало тысячи лайков и репостов. А иностранец в интервью "Стране" рассказал, что взял в руки швабру от отчаяния. Мужчина пошел на крайние меры, чтобы показать детям красивую Украину, которую не видно из-за грязных стекол.

Клопы и тараканы в поезде "Киев – Трускавец"

В середине февраля этого года пассажиры поезда "Киев-Трускавец" пожаловались в соцсети на клопов, которые не давали им покоя всю дорогу. Место укуса вызывало сильный зуд, люди не могли спать.

Наличие клопов в вагоне поезда в УЗ не отрицали, пеняя на старые вагоны и вспоминали настоящие засилье этих насекомых в поездах на Ковель 3 года назад.

И.о. члена правления "Укрзализныци" Александр Перцовский обещал связаться с пассажиром и все выяснить, а также найти средства компенсации.

"Все может быть. Проверим. Мог бы сказать, что, возможно, это у пассажира не из поезда, а, например, из гостиницы. Но это некорректно. Свяжемся, выясним, найдем средства компенсации", – сказал он журналистам.

Поезд Киев – Бердянск и перелом позвоночника

13 февраля 2020 года на пассажирку ночного поезда "Киев-Бердянск" рухнула верхняя полка, на которой лежал парень. Полка ударила женщину по спине, из-за чего она получила перелом грудного позвоночника, протрузию и гематомы.

Это случилось спустя полтора часа пути подвижного состава. "Парень сказал, что не будет пить ни чай, ничего. Полез на вторую полку. Поезд еще стоял, - вспоминает женщина, - Я покушала, постелилась, все уже поукладывались. Ну и я думаю... Сняла сапоги и начала ставить их под этот. Только наклонилась, ставлю сапоги. И тут полка вот так раскладывается, и этот мальчик по ней по этой же полке, еще и на меня сверху. И эта полка мне по спине. И все. Сразу же вызвали скорую".

То есть вместо того, чтобы вернуться домой в Пологи Запорожской области, пострадавшая была вынуждена пройти дорогостоящий курс лечения в больнице, во время которого ей было запрещено ходить или сидеть.

Также есть информация о том, что начальник поезда зафиксировал ЧП и выписал соответствующий документ, с которым пострадавшая пассажирка могла обратиться к руководству "Укрзализныци", страховой компании и в суд.

Поезд "Апостолово-Херсон" с дырявой крышей

Поезда изношены настолько, что не выдерживают непогоды в дороге. Так, из-за дырявой крыши поезда из Апостолова в Херсон затопило один из вагонов. Очевидцы выложили видео, как ехали в поезде под проливным ливнем 30 июня 2020 года.

На кадрах видно, что вода льется прямо с крыши вагона, в результате чего на полу образовалась лужа, а полки в поезде полностью промокли. Пассажирам оставалось только изумленно наблюдать за происходящим.

"А что нужно делать в таком случае, чтобы зафиксировать документально это безобразие и потребовать компенсацию за причиненный ущерб и моральный и физический? На мой взгляд, это не смешно"; "Цены растут, министр получает миллионы, вагоны еще совдеповские, которым уже лет да лет, за 30 лет ни хрена не построили, только растащили... Позорище"; "Зато у начальства зарплаты по миллиону", - писали в сети по поводу ЧП.

Проблемы с отоплением поездов

В декабре 2020 года одесский проводник самостоятельно заготавливал дрова, чтобы отопить вагон поезда. Сотрудник "Укрзализныци" колол дрова прямо на перроне.

Очевидцы засняли на видео, как мужчина вручную заготавливает необходимую древесину.

Позже видео было удалено.

Однако история с недостаточно отапливаемыми вагонам для компании не новая. Достаточно вспомнить январский случай, как у пассажирки поезда "Киев-Ворохта" вещи примерзли к окну, а постель залило ледяной водой, которая просочилась через окно.

Девушке пришлось буквально отдирать примерзшую к окну верхнюю одежду. Единственное, что мог предложить проводник в этой ситуации - тряпку, чтобы как-то устранить течь.

Состояние вагонов не меняется десятилетиями, но руководство "Укрзализныци" продолжает поднимать цены за проезд. Так, еще при правлении поляка Войцеха Балчуна пассажиры поезда "Одесса-Ужгород" жаловались на снег в вагонах.

Об этом инциденте подробно писала одесситка Елена Пономарёва 7 января 2017 года. Пассажирка сообщила, что в вагоне не было отопления, а на одной из полок лежал снег. В доказательства своих слов она поделилась фотографией заснеженного вагона и сообщила, что через несколько часов путешествия в заснеженном вагоне ее и других пассажиров перевели в другой вагон.