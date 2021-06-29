Вчера, 28 июня, в пяти областях Украины - Донецкой, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Тернопольской и Закарпатской - не выявили ни одного случая коронавируса.

Об этом свидетельствует статистика Минздрава.

Кроме того, в Кировоградской, Луганской и Черниговской области за сутки выявили всего по одному новому пациенту с Covid-19.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (77), Запорожской (16), Николаевской (15), Киевской (14) и Днепропетровской (8) областях.

Напомним, всего за прошлые сутки в Украине зафиксировано 182 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19. Это - минимальный показатель с начала года. В больницы в течение вчерашнего дня доставили 322 пациентов с коронавирусом. Кроме того, Минздрав сообщил о 5 смертельных случаях болезни и 582 выздоровевших пациентов.

Также мы писали о том, что в целом коронавирус в мире вновь идет в рост. Пока сложно сказать, чем являются вспышки заболеваемости в других странах: неким локальным феноменом или же очагами новой волны заболеваемости, которая вскоре охватит и остальной мир. "Страна" анализировала, спасет ли от них вакцинация.