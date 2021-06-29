Новый рекорд с начала года и уверенное снижение 5 дней подряд. В Украине всего 182 новых случая коронавируса
За сутки 28 июня 2021 в Украине зафиксировано 182 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19. Для сравнения - за сутки 27 июня 2021 в Украине зафиксировано 285 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19, а 26 июня - 450 новых случаев
Это - минимальный показатель с начала года после "рекорда", зафиксированного накануне. Динамика новых случаев показывает уверенное снижение с 25 июня, когда был зафиксирован наибольший показатель последних 5 дней - более 800 случаев.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава
Среди заболевших 10 детей и трое медработников.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 322 человека;
- летальных случаев - 5;
- выздоровели - 582 человек;
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 10930 человек,
- методом ИФА - 1463 человека,
- экспресс-тестами - 4282 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 2234463 человека;
- выздоровели - 2164374 человека;
- летальных случаев - 52 300;
- проведения ПЦР-тестов - 10817822.
Пятерка "рекордсменов" по числу заболеваний, согласно данным Минздрава:
- Киев (77),
- Запорожская область (16),
- Николаевская область (15),
- Киевская область (14),
- Днепропетровская область (8).
Напомним, в прошлый раз наименьше число новых случаев коронавируса было зарегистрировано 22 июня. Тогда заболели 296 человек. После этого "рекорд" был установлен 28 июня - 285 новых случаев. Текущее число новых случаев коронавируса - минимальное с начала года.
Ранее "Страна" сообщала, что после возвращения из-за границы украинцам больше не нужно сдавать обязательный ПЦР-тест на коронавирус.
Как сообщалось, вызванная коронавирусом эпидемия "черной плесени" в Индии унесла жизни уже более трех тысяч человек.