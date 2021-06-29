За сутки 28 июня 2021 в Украине зафиксировано 182 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19. Для сравнения - за сутки 27 июня 2021 в Украине зафиксировано 285 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19, а 26 июня - 450 новых случаев

Это - минимальный показатель с начала года после "рекорда", зафиксированного накануне. Динамика новых случаев показывает уверенное снижение с 25 июня, когда был зафиксирован наибольший показатель последних 5 дней - более 800 случаев.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава

Среди заболевших 10 детей и трое медработников.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 322 человека;

летальных случаев - 5;

выздоровели - 582 человек;

За сутки протестировано:

методом ПЦР - 10930 человек,

методом ИФА - 1463 человека,

экспресс-тестами - 4282 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2234463 человека;

выздоровели - 2164374 человека;

летальных случаев - 52 300;

проведения ПЦР-тестов - 10817822.

Пятерка "рекордсменов" по числу заболеваний, согласно данным Минздрава:

Киев (77), Запорожская область (16), Николаевская область (15), Киевская область (14), Днепропетровская область (8).

Напомним, в прошлый раз наименьше число новых случаев коронавируса было зарегистрировано 22 июня. Тогда заболели 296 человек. После этого "рекорд" был установлен 28 июня - 285 новых случаев. Текущее число новых случаев коронавируса - минимальное с начала года.

Ранее "Страна" сообщала, что после возвращения из-за границы украинцам больше не нужно сдавать обязательный ПЦР-тест на коронавирус.

Как сообщалось, вызванная коронавирусом эпидемия "черной плесени" в Индии унесла жизни уже более трех тысяч человек.