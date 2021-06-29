Украинская актриса Ольга Сумская проехалась в купейном вагоне Укрзализници и ужаснулась состоянию подвижного состава. По ее словам, в вагоне грязно, в туалете нет воды, а из-за долгого простоя на жаре и отсутствия кондиционеров пассажиры вынуждены терпеть духоту.

Видео актриса опубликовала в Facebook

По словам Сумской, она пять часов ехала в купейном вагоне по маршруту Кременчуг-Киев в котором не было кондиционера. Для нее стало открытием, что подобное вообще возможно

"Оказывается есть поезда, где кондиционирование вообще не предусмотрено! Поезд 791 Кременчуг — Киев. Это сущий ад! Днем +40. Вагоны стояли целый день на солнце, представляете, как мы сейчас едем! Как здесь работают бедные проводники? Это сплошной ужас! Как я спасалась? Поливала себя водой несколько раз за ночь. Друзья, будьте внимательны, когда покупаете билет!" — подписала Сумская своё видео.

Она обратила внимание, что подобное происходит в то время, как Набсовет УЗ получает миллионные зарплаты.

Актриса призвала не молчать, писать и снимать видео, т.к. по ее словам, "все вместе мы можем изменить этот бардак".

Напомним, "Укрзализныця" посоветовала пассажирам вагонов без кондиционеров открывать окна в жару. При этом на данный момент меньше половины вагонов оборудованы системами кондиционирования воздуха. Кроме того, во всех новых вагонах, которые покупает общество, а также прошедших модернизацию, устанавливаются такие системы.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" потратила 200 миллионов на низкокачественные материалы для ремонта вагонов