Индийцы, которые вакцинированы выпущенным Институтом сыворотки Индии препаратом AstraZeneca, испытывают проблемы с въездом в Евросоюз.

Об этом сообщил генеральный директор Института сыворотки Индии Адар Пунавалла, передает Reuters.

Программа паспортов вакцинации Европейского союза позволяет людям свободно перемещаться внутри блока с 1 июля, они вакцинированы одной из четырех вакцин западного производства.

Хотя вакцина AstraZeneca и относится к тем вакцинам, которые признаны в Евросоюзе, это не распространяется на индийскую версию Covishield, которую изготовили в Институте сыворотки Индии, пишет Reuters.

В ЕС признают вакцину AstraZeneca, известную как Vaxzevria. Кроме Vaxzevria безопасными в Европе считают вакцины Moderna, Pfizer от BioNTech и Johnson & Johnson.

По словам Пунавалла, он пытается решить эту проблему на самом высоком уровне, поскольку жители Индии не могут попасть в Евросоюз, будучи вакцинированы "Ковишилдом".

"Я поднял этот вопрос на самом высоком уровне и надеюсь решить этот вопрос в ближайшее время, как с регулирующими органами, так и на дипломатическом уровне со странами", - написал Пунавалла в Twitter.

Министерство иностранных дел Индии подняло вопрос о непризнании Covishield Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

EMA сообщило, что единственной вакциной от COVID-19 от AstraZeneca, в отношении которой была подана и оценена заявка на получение разрешения на продажу, которая привела к ее разрешению, была вакцина Vaxzevria.

По сообщению агентства, Covishield в настоящее время не имеет разрешения на продажу в ЕС, хотя может использовать производственную технологию, аналогичную Vaxzevria.

"Если мы получим заявку на получение разрешения на продажу Covishield или будут одобрены какие-либо изменения в утвержденных производственных площадках для Vaxzevria, мы сообщим об этом", - заявили в EMA.

На веб-сайте Европейской комиссии указано, что вакцины, получившие разрешение на продажу в масштабах ЕС, должны приниматься для получения сертификата, в то время как государства-члены могут также принимать вакцины, одобренные Всемирной организацией здравоохранения.

ВОЗ внесла Covishield и вакцины Sinopharm и Sinovac в список для использования в чрезвычайных ситуациях.

Ранее сообщалось, что AstraZeneca начала испытания вакцины против нового штамма коронавируса.

Напомним, в США расширили список побочных эффектов в предупреждениях к вакцинам Pfizer и Moderna.

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