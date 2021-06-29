В Германии число новых случаев заражений короноварусом, которые вызваны штаммом "Дельта", увеличилось более чем в два раза в течении одной недели. При этом допускается, что заболевших может быть гораздо больше.

Об этом сообщает Reuters.

Президент агентства общественного здравоохранения Института Роберта Коха Лотар Вилер сообщил, что анализ секвенирования генома показал, что на вариант "Дельта" приходится 36% инфекций за неделю с 14 по 20 июня. При этом на прошлой неделе эта цифра составляла 15%. Это говорит о том, что показатель роста случаев более заразного варианта коронавируса увеличился всего за неделю.

Кроме того, учитывая быстрое распространение коронавируса "Дельта" и медленный анализ подробных данных, Вилер подсчитал, что индийский штамм уже вполне себе может составлять более 50% от числа зарегистрированных случаев.

Напомним, на прошлой неделе также фиксировался двукратный рост числа выявленных случаев "индийского штамма" в Германии. Если еще 18 июня на штамм вариант "Дельта" приходилось порядка 6% от общего числа заболеваний, то к 23 июня этот показатель возрос примерно до 15%.

Кроме этого, о двукратном росте числа заболевших штаммом "дельта" сообщали и во Франции. На прошлой неделе в 9-10% случаев заражения коронавирусной инфекцией речь шла именно о штамме "дельта" коронавируса Covid-19. При этом две недели назад министр здравоохранения Франции Оливье Веран говорил, что число случаев заражения штаммом "дельта" во Франции составляло всего 2-4%.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала другие европейские страны ввести карантин для приезжих из тех стран, где велика доля распространения индийского штамма Covid-19. Так, по мнению Меркель, необходимо ввести такие ограничения для въезжающих из Великобритании.

Напомним, 19 июня ведущий научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Суминанат сообщила, что индийский штамм, или дельта-вариант, коронавируса становится господствующим в мире.

Кроме этого, американские специалисты полагают, что "дельта" штамм может вызывать более тяжелое заболевание.