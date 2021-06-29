В российской Туле местный житель обнаружил уязвимость в программном обеспечении банка и перечислил себе на карту более 95 миллионов рублей миллионы рублей (почти 36 миллионов гривен). За это ему дали шесть лет колонии.

О находчивом гражданине сообщает РИА Новости.

Используя техническую ошибку в софте при проведении банком "ВТБ" транзакций, с 31 мая по 1 июня 2020 года мужчина провел 220 операций по зачислению на свою банковскую карту более 95 миллионов рублей, принадлежащих банку. На эти деньги он купил три квартиры по договору долевого участия, две иномарки и путевки для отдыха за границей.

Правоохранители возбудили дело о краже и отмывании денег и вычислили туляка.

В ходе следствия мужчина вернул банку чуть более 39 миллионов рублей.

А 25 июня судебный департамент Тульской области сообщил, что его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 158 УК РФ (кража с банковского счета в особо крупном размере), и назначили наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

При этом по делу о легализации (отмывании) денег суд оправдал обвиняемого.

Также суд наложил арест на его имущество.

Ранее "Страна" рассказывала, что уязвимость Microsoft позволила хакерам взломать более 20 тысяч американских компаний.

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