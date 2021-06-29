В Скадовске Херсонской области хозяева лошади перекрасили ее под зебру и зарабатывали деньги на пляже, катая на животном всех желающих. Причем происходило это в самый пик жары, когда столбики термометров показывали около +40.

Об этом сообщил 28 июня пишет Телеграм-канал "Х@евый Херсон".

На опубликованных каналом фото и видеозаписи видно, что на лошади катают детей вдоль морского прибоя. Животное разрисовали черно-белыми полосами настолько реалистично, что некоторые пользователи в комментариях усомнились в том, что это не настоящая зебра. Однако одна из них заверила, что видела животное вблизи и на нем видны потеки краски.

В комментариях пользователи также возмущаются жестокостью владельцев лошади. "Пускай на своих горбах катают людей", "Это кошмар... как и обезьянки, и пони", "Бедняга, ей, наверное, очень жарко", "Передвижные зоопарки запретили, и такую х@йню тоже нужно запретить", - пишут люди.

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