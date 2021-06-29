В Индии продолжает распространяться эпидемия "черной плесени" (мукормикоза), которая началась на фоне пандемии коронавируса COVID-19. Это опаснейшее заболевание выявили уже у 40,8 тыс. человек. В начале мая сообщалось о нескольких сотнях зараженных.

По словам министра здравоохранения Индии Харша Вардхана, всего от "черной плесени" официально скончались 3129 человека, передает РИА Новости.

В основном мукормикоз поражает нос, его придаточные пазухи и мозг – такой вывод был сделан на основании анализов 31344 человек с этими пострадавшими участками.

В ходе брифинга министр также отметил, что в группе риска люди молодого и среднего возраста: 32% заболевших были в возрасте от 18 до 45 лет, а в категории 45-60 заразилось 42%. Среди пожилых "черная плесень" была замечена у 24%.

Больше всего страдают люди с диабетом (64% заболевших) и на стероидных препаратах (53%). Высокие темпы заражения наблюдаются в шахтах Махараштра, Керала, Тамилнад, Западная Бенгалия и Одиша.

Существует ряд факторов, которые могут вызвать развитие этой инфекции в организме человека. При сочетании нескольких из них встреча с этой грибковой инфекцией способна привести к поражению органов.

Однако наибольшей опасности подвержены люди со сниженным иммунитетом – состоянием, характерным для больных или только переболевших коронавирусом COVID-19.

Ранее доктор Комаровский рассказал, кому угрожает "черная плесень". Ее очаги уже официально выявили в Египте.

Как сообщала "Страна", в Индии у больного коронавирусом обнаружили "зеленую плесень" в легких. Ранее болезнь поражала лишь растения.

Напомним, что в Индии обнаружили еще одну смертельно опасную инфекцию.