Британские инфекционисты перечислили основные симптомы инфицирования штаммом коронавируса "лямбда", который изначально распространился в Южной Америке, а недавно проник в Европу.

Об этом сообщает газета Express со ссылкой на Агентство общественного здравоохранения Англии.

У зараженных южноамериканским штаммом наблюдаются высокая температура, непрерывный кашель, а также потеря или изменение обоняния и вкуса.

"Лямбда"-вариант коронавируса был выявлен в Перу в конце лета прошлого года. А к концу 2020 года стал доминирующим в Перу, Чили, Эквадоре и Аргентине. По предварительным данным, этот штамм имеет несколько мутаций в спайковом белке, которые влияют на степень заразности.

При этом пока у экспертов нет данных о более тяжелом течении COVID-19 у заразившихся "лямбда"-штаммом.

Ранее "Страна" сообщала, что до Украины добрался очень опасный штамм "Дельта", впервые выявленный в Индии и убивший там много людей. В Украине он пока обнаружен у двух человек.

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