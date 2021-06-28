Официальное вскрытие тела программиста и основателя компании McAfee Джона Макафи показало, что он покончил жизнь самоубийством. 23 июня его нашли мертвым в тюрьме Сан-Эстеве-Сесровирес в Барселоне, где он ожидал экстрадиции в США.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимные источники, близкие к расследованию смерти бизнесмена.

Тюремные надзиратели обнаружили тело Макафи висящим в его камере, о чем стало известно со слов его адвоката Хавьера Виллалбы. Юрист добавил, что вдова Макафи Дженис попросила его затребовать второе независимое вскрытие после того, как будут опубликованы результаты первого.

Дженис Макафи заявила, что не считает, что ее муж склонен к суициду, и обвинила власти США в его смерти.

Между тем представитель судебной системы Каталонии заверил СМИ, что не располагает никакой информацией об отчете о вскрытии.

Родившийся в Великобритании Макафи в 1987 году запустил первое в мире коммерческое антивирусное программное обеспечение. В октябре прошлого года его задержали в аэропорту Барселоны. В течение многих лет он жил в бегах от властей США, в том числе на борту яхты.

Ему было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в американском штате Теннесси и в Нью-Йорке по делу о мошенничестве с криптовалютой.

Ранее "Страна" сообщала, что осенью Макафи оставил запись в Твиттере на случай своей смерти. В ней он предупреждал, что не собирается накладывать на себя руки.

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