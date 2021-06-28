Футболисты сборной Испании с фантастическим для плей-офф счетом 5:3 нанесли поражение команде Хорватии в матче 1/8 финала чемпионата Европы-2020, вырвав победу над вице-чемпионами мира в дополнительное время.

События в Копенгагене разворачивались стремительно. На 20-й минуте сборная Хорватии вышла вперед благодаря автоголу испанца Педри с центра поля: он адресовал мяч голкиперу, однако Унай Симон не смог остановить снаряд.

Девятый автогол на этом Евро стал и самым дальним в истории европейских турниров - 44,8 метров и первый в истории, забитый не из штрафной! Д

На 38-й минуте сборная Испании отыгралась: мяч уже в чужие ворота забил Пабло Сарабия.

Во втором тайме состоялись еще два гола в ворота Хорватии, чьими авторами стали Сесар Аспиликуэта (57-я минута) и Ферран Торрес (77).

Преимущество в два мяча сборной Испании удержать не удалось. Опытные вице-чемпионы мира отыгрались буквально на последних минутах встречи, наказав уже расслабившегося соперника: на 85-й минуте отличился Мислав Оршич, а в компенсированное время (90+2) счет сравнял Марио Пашалич - 3:3!

В дополнительное время опытные хорваты почему-то не стали играть на удержание счета и упустили волевую ничью, которую вполне могли перевести в серию пеналти - успех сборной Испании на сотой минуте принес гол Альваро Мораты, а закрепил его через две минуты Микель Оярсабаль - 5:3!

Этот матч стал самым результативным на текущем турнире и вторым по результативности в истории чемпионатов Европы.

Больше мячей забивали только на самом первом Евро в матче Югославия – Франция 1960 года - финальный свисток зафиксировал победу Югославии со счетом 5:4.

2 июля в Санкт-Петербурге Испания поборется за выход в полуфинал с победителем пары Франция - Швейцария.

Ранее "Страна" писала о календаре проведения матчей и основных результатах игр чемпионата Европы по футболу 2020. Завтра должны сыграть такие сборные: Англия - Германия (19.00, Лондон) и Швеция - Украина (22.00, Глазго).

Также мы рассказывали о том, что президент Владимир Зеленский призвал сограждан поддержать сборную Украины по футболу накануне матча со Швецией в 1/8 финала Евро-2020. Он записал мотивирующее видео для спортсменов и предложил сделать то же самое всем украинцам.