Биолог, член-корреспондент Российской академии естественных наук Евгений Абизов прокомментировал новость об обнаружении у летучих мышей в индийском штате Махараштра вируса Нипах. По мнению ученого, вирус может получить широкое распространение в мире аналогично коронавирусу.

Об этом он сказал в интервью ФАН.

В опубликованной сотрудниками Национального института вирусологии Индии статье говорится, что открытие вызывает серьезную озабоченность и требует дальнейшего изучения.

"С уханьской трагедией эти сообщения можно увязать, поскольку СМИ распространяют информацию о том, что первое заражение человека коронавирусной инфекцией произошло от летучей мыши. Если вирус Нипах будет так же контагиозен для человека, то, как только он интродуцируется (то есть заселится - Ред.) в его организме, запросто может начать гулять и по всему миру", - считает Абизов.

Он также высказался по поводу данных о том, что вирус Нипах может передаваться человеку через употребление в пищу фруктов, на которых находится слюна зараженных летучих мышей. По словам Абизова, некоторые представители рукокрылых, например летучие лисицы, действительно питаются растительной пищей, однако людям довольно просто защитить себя от заражения вирусом через фрукты.

"Если на фрукте есть слюна летучей мыши, то наверняка он поврежден. Не думаю, что человек будет доедать за кем-то какую-нибудь сливу или яблоко", - сказал биолог.

При этом Абизов обратил внимание на то, что нельзя полностью исключить другие возможные пути распространения вируса.

"Поскольку вирусные частицы могут довольно длительное время сохранять свою патогенность, там, где побывали мыши или продукты их жизнедеятельности в любом формате, вполне могут быть очаги", - отметил биолог.

Вирус нипах обычно находят у летучих лисиц и мышей. Всемирная организация здравоохранения считает его одним из самых опасных в мире. В настоящее время от него не существует вакцин и лекарств. При этом вспышки заболевания уже регистрировались в различных штатах Индии в 2001, 2007, 2018 и 2019 годах. Согласно опубликованной индийскими вирусологами статье, обнаружение вируса в штате Махараштра вызывает обеспокоенность из-за повторяющихся вспышек, высокой степени летальности и распространения мест скопления летучих мышей в районах с большим количеством людей.

Ранее "Страна" приводила данные ученых, согласно которым летальность Нипах иногда достигала 100 процентов.

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