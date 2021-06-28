Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился впечатлениями от группового этапа Евро 2020 накануне поединка с командой Швеции, с которой его подопечные сыграют вечером во вторник, 29 июня.

Эта встреча в Глазго станет последним поединком 1/8 финала чемпионата Европы, после которых футболистов и болельщиков ждут два дня отдыха.

"Я считаю, что команда провела хороший групповой этап. Мы сыграли хороший матч с Нидерландами. Мы сыграли хороший матч с Северной Македонией. Австрия? Очень сильный соперник. В первом тайме они, конечно, нас переиграли. Во втором мы выровняли игру, но не хватило сил. Это физически очень сильная команда, хорошо подготовленная тактически, с квалифицированными футболистами", - сказал Андрей Шевченко.

Об этом сообщает канал "Футбол".

Напомним, завтра сборная Украины в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 2020 сыграет с командой Швеции, которая помогла подопечным Андрея Шевченко стать четвертой из шести команд, занявших третьи места.

Также сборная Украины впервые в истории вышла в плей-офф Евро, благодаря победам сборных Испании и Швеции.

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