Российская рок-группа "Мумий тролль" отправится в концертный тур со своим последним, четырнадцатым по счету альбомом "После зла". Гастроли начнутся с украинских городов.

Афиша тура опубликована на официальном сайте группы.

19 июля "мумики" выступят в одесском Ibiza Beach Club Night. 4 августа - на ВДНХ в Киеве, 6 августа - на арт-заводе "Механика" в Харькове. 7 августа - в парке развлечений Lavina в Днепре, 8 августа - на MRPL City Festival в Мариуполе.

Цены на билеты самые низкие в Днепре и Харькове (там они стартуют от 400 гривен), а самые высокие в Киеве (от 999 гривен).

После Украины группа выступит в России, Молдавии, Великобритании и Латвии.

"Мумий тролль" никогда не был замешан в связанных с Украиной политических скандалах и не вызывал гнева националистов, как, например, Баста. Лидер команды Илья Лагутенко никогда открыто не высказывался об украинских событиях.

"Музыка и музыканты продолжают делать свое основное дело. Теперь мы встречаемся чаще в других странах на фестивалях... Я вам напомню слова: "Мне бы твои пули переплавить в струны - может быть, другая песня получилась бы..." - говорил музыкант в 2017 году.

Два года назад "Страна" рассказывала, что влиятельный одесский бизнесмен Владимир Галантерник закатил шикарную вечеринку по случаю своего дня рождения в Лондоне. На мероприятии выступали Земфира, Артур Пирожков и "Мумий тролль".

Мы также описывали, как 25 июня начинался в Киеве концерт нелюбимого украинскими националистами Басты.