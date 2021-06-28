Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что власти республики захотели завершить план по экономической интеграции с Россией к 1 января 2022 года.

Об этом сообщает БЕЛТА.

Планируется создание общих рынков энергоресурсов и транспорта, унификация налогового и таможенного законодательства, а также переход к единой промышленной и сельскохозяйственной политике.

"Многое уже сделано в социальном плане, экономике, обороне и так далее. Мы сегодня реально подошли к тому, что нам надо укреплять экономическую базу Союза России и Белоруссии", — отметил Семашко. Он также напомнил, что стороны заканчивают работу над 28 интеграционными картами.

По словам дипломата, Белоруссия занимает четвертое место среди наиболее значимых торговых партнеров России. Он сообщил, что в январе-мае этого года российско-белорусский товарооборот вырос на 30 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, сегодня Белоруссия приостановила участие в программе Европейского союза "Восточное партнерство".

Соответствующее решение было принято в связи с недавним введением секторальных экономических санкций Европейского союза против Беларуси.