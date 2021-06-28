Родственники умершего от COVID-19 Олега Бурлакова, одного из богатейших россиян, подтвердили его кончину. Они намерены провести независимую международную экспертизу обстоятельств его смерти.

Об этом сообщает Forbes со ссылкой на заявление семьи Бурлакова, который по предварительным данным умер от коронавируса.



В заявлении представителей его семьи сказано, что Бурлаков умер 21 июня в Москве.

"Семья Бурлаковых с глубоким сожалением сообщает о смерти Олега Бурлакова, скончавшегося 21 июня 2021 года в Москве в возрасте 72 лет. Жена Людмила, дочери Елена и Вероника скорбят и просят уважать их личное пространство в это тяжелое время", - говорится в заявлении.



Ранее человек, близко знавший Бурлакова, сообщил прессе, что миллионер умер в Монако, где проживал последние годы. Второй источник утверждал, что бизнесмен скончался в Москве, где и находится его тело до сих пор. Третье лицо, близкое к семье покойного, рассказало, что Бурлаков умер в подмосковном элитном госпитале "Лапино".



Согласно заявлению семьи Бурлакова, его жена и дочери хотят, чтобы независимый международный эксперт установил все обстоятельства смерти миллионера.

"Как только семье стало известно, что Олег заболел, они моментально запросили информацию, но она им не была своевременно предоставлена", - утверждают родственники умершего.

Как разъяснил Forbes представитель семьи Бурлакова, его жена и дочери постоянно запрашивали информацию, узнав, что он болен, и были шокированы тем, что узнали о смерти Бурлакова от его юристов.



Бурлаков был разведен с женой. Бракоразводный процесс тянулся в Монако несколько лет. В июле 2020-го Людмила Бурлакова подала в суд на мужа из-за многочисленных противоправных действий в ее отношении. Каких - неизвестно.

"Доказательства ясны и убедительны, и мошеннические попытки Олега Бурлакова переписать историю скоро будут раскрыты", - сообщал тогда представитель Людмилы.



Бурлаков был совладельцем "Стройлесбанка", лакокрасочной фабрики Terpentin и инвестиционно-строительной компании "Импульс". Он входил в рейтинг 200 богатейших бизнесменов России 2021 года с оценкой состояния в $650 млн.

Ему также принадлежала парусная яхта Black Pearl ("Черная жемчужина"), которая способна передвигаться за счет солнечной и ветряной энергии. Бурлаков рассказывал, что вложил в судно больше $250 млн, вырученных от продажи акций "Новоросцемента" и "Бурнефтегаза".

Ранее "Страна" сообщала, что от коронавируса умер гитарист группы "Тату" и основатель группы I.F.K.

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